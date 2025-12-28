שורד השבי אלי שרעבי, משתף בהצלחה הגדולה של ספרו 'החטוף' שנמכר הרבה מעבר למשוער ורשם הצלחה בינלאומית: "שום דבר לא מובן מאליו"

בפוסט קצר שפרסם בעברית ובאנגלית, כתב שרעבי: "בפגישה הראשונה עם ההוצאה לאור אני שואל: 'מי בכלל קונה ספרים בישראל?' מה יייחשב כהצלחה?'. אמרו לי 20,000 עותקים".

שרעבי חשף כי "בתוך 5 ימים מכרנו את המספר המטורף הזה. אנשים שלא קראו ספרים מעולם, משפחות שלמות שהעבירו את הספר מאחד לשני, הוצאה לאור של הספר בכל העולם – מעבר לכל מה שדמיינתי".

"אז אני שוב רוצה להודות לכם שקראתם את הסיפור שלי, אני רוצה להודות על הפרגון האינסופי, על האהבה והתמיכה האינסופית שאני מקבל מכם. שום דבר לא מובן מאליו – תודה תודה תודה", חתם שרעבי.