לאחר שבג"ץ הוציא צו ביניים נגד סגירת גלי צה"ל, בממשלה ממהרים להגיב לכך וטוענים: "ועד עובדי גלי צה"ל הגיש לבית המשפט תצהירים כוזבים".
ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם היא ממש לא המדינה, היא לעומתית למדינת ישראל ולעם ישראל.
מה דעתך בנושא?
שירי מנתניה
ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם היא ממש לא המדינה, היא לעומתית למדינת ישראל ולעם ישראל.13:59 28.12.2025
