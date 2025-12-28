בערוץ החדשות הערבי הפופולרי "אחדאת' א-שרק אל-אווסט" היו בטוחים שיש להם סקופ ביד: הוכחה שיהודים מביימים פציעות. אבל חוסר הידע שלהם בהלכה יהודית הפך את ה"חשיפה" לבדיחה

ערוץ הטלגרם והטוויטר הפופולרי "אחדאת' א-שרק אל-אווסט" צייץ ברשת ה-X סרטון שצבר תאוצה אדירה. בתיעוד נראים יהודים עומדים בכניסה להר הבית, ולפתע קורעים את חולצותיהם.

מפעילי הערוץ מיהרו לחגוג על המציאה וצירפו פרשנות נחרצת: לטענתם, מדובר בטקטיקה ערמומית שבה יהודים משחיתים את בגדיהם במכוון, כדי לטעון מאוחר יותר שהותקפו באלימות על ידי פלסטינים ולהפוך את עצמם לקורבנות בעיני התקשורת והמשטרה.

رصدت الكاميرات مستوطنين يهود وهم يمزقون ملابسهم قبل شن هجوم على فلسطينيين في الضفة الغربية. لكي يدعون بأن الفلسطينيين هم من فعل ذلك بهم. pic.twitter.com/Q8DAPusCsm — أحداث الشرق الأوسط (@MiddleEast_ev) December 26, 2025

על פי ההלכה (שולחן ערוך), אדם שלא ראה את מקום המקדש במשך 30 יום, מחויב לקרוע את בגדו לאות אבל על החורבן ברגע שהוא מגיע לנקודה שממנה רואים את כיפת הסלע (מקום קודש הקודשים). הכניסה להר הבית היא בדיוק המקום שבו מתבצע המנהג הזה מדי יום על ידי עולים רבים.