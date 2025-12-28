בדרך למבוי סתום? המשטרה כבר אינה מייחסת לחשוד שנעצר, קשר להיעלמות הילדה היימנוט קסאו מצפת

התפתחות נוספת. בית המשפט והמשטרה מנקים את החשוד מבאר שבע ממעורבות בהיעלמות הילדה היימנוט קסאו.

נזכיר כי בשבוע שעבר, מעצרו של החשוד הוארך בפעם השנייה. השופט קבע אז כי למרות שלא הוצגו ראיות חדשות בתיק צפת, החשד הסביר נגד האיש נותר בעינו. במקביל, המשטרה פועלת במישור נוסף נגד החשוד בגין חשד לביצוע מעשה מגונה בילדה אחרת בבאר שבע, שם קבע השופט כי הראיות נגדו חזקות ומוצקות.

עוד באותו נושא בעקבות הבהלה: המשטרה בהודעת הבהרה חשובה 18:44 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נזכיר כי בנוגע לחשדות למעשה מגונה בבאר שבע, החשוד דבק בהכחשתו ומציג גרסה חלופית. לטענתו, הוא הגיע לבית הילדה כדי להיפגש עם אביה, המוכר לו כחבר קרוב, ורק לחץ את ידה של הילדה שנבהלה. סנגוריו טענו בדיון כי לאם הילדה יש אינטרס "לבשל" את הסיפור כנקמה על כך שהחשוד ידע לטענתה על כוונת האב לעזוב את הארץ. השופט דחה את התזה הזו ואמר כי הילדה מתארת את שקרה בצורה טבעית ואמינה.

בנוסף, נזכיר כי לאחר הערכת מצב, מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה להעביר את החקירה ללהב 433.