מזג האוויר הסוער של סוף השבוע הביא עמו ברכה רבה, אך גם לא מעט שיבושים בדרום הארץ. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, ביממה האחרונה עיקר הגשמים התרכזו במערב וצפון הנגב. הכמויות הגבוהות ביותר נרשמו ביישוב גילת הסמוך לאופקים (45 מ"מ), בקיבוץ להב (44 מ"מ) ובבאר שבע (42 מ"מ). גם הרי יהודה וירושלים לא נותרו יבשים עם כמויות של 35-40 מ"מ.
מאז שהחלה המערכת הנוכחית ביום שישי, נרשמו כמויות משקעים מרשימות של למעלה מ-40 מ"מ באזורים נרחבים: החל מאצבע הגליל והגליל העליון והתחתון, דרך הרי המרכז ועד חבל הבשור וחבל יתיר.
שיאנית הגשם הארצית היא מג'דל שמס שבצפון הגולן עם 61 מ"מ, ואחריה כרמיאל עם 54 מ"מ. בגזרת הדרום והמרכז, הכמויות המצטברות הבולטות ביותר נמדדו באופקים (53 מ"מ), במגדל עוז שבגוש עציון (52 מ"מ) ובמושב יכיני (51 מ"מ).
הגשמים לא עצרו בקו הירוק וחדרו עמוק אל קו המדבר: בתל ערד נמדדו 47 מ"מ, ובערד עצמה ירדו כ-40 מ"מ בפרק זמן קצר של 10 שעות בלבד. המשקעים הרבים הובילו לשיטפונות עזים בנחלי מדבר יהודה, כאשר נחל צאלים נרשם כאחד המוקדים המרכזיים של הזרימות החזקות.
היסטוריה בצפון הנגב
בשירות המטאורולוגי מציינים כי אירועי הגשם של הימים האחרונים מצטרפים לרצף של אירועים דומים מתחילת החודש. כתוצאה מכך, פתיחת השנה הנוכחית בחבל הבשור, צפון הנגב וחבל יתיר מוגדרת כאחת הגשומות ביותר שנראו באזור מזה עשורים.
התחזית: הגשם חוזר בעוצמה ביום שני
למרות שהיום צפויה הפוגה ממושכת במשקעים, החורף רחוק מלהסתיים. כבר מחר (יום ב') בבוקר יתחדשו הגשמים בעוז בצפון ובמרכז הארץ. קיים חשש כבד להצפות במרכז עקב צפי לעוצמות גשם חזקות במיוחד. לאחר הפוגה נוספת בימים שלישי ורביעי, המערכת תתחדש שוב ביום חמישי עם מוקדי גשם חזק נוספים באזור המרכז.
