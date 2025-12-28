זגורי אימפריה חזרה – וקובי מימון מדבר על החזרה לדמות, הגירושין שנכנסים לעלילה, היעדרו של משה איבגי והעונה החדשה שמסעירה את המסך

אחרי כמעט עשור של ציפייה, געגוע ואינספור שמועות – זגורי אימפריה חזרה שבוע שעבר למסך, ובפרמיירה החגיגית פגשנו את קובי מימון, שחוזר לגלם את אבי זגורי. בראיון כן ופתוח הוא מדבר על החזרה לדמות, על הקווים שנפגשים בין החיים האישיים לעלילה – ועל התחושה שמשהו גדול באמת עומד לקרות.

צפו בראיון עם קובי מימון

"הדמות כתובה כל כך טוב – היה קל לחזור אליה"

מימון מודה שההתרגשות הייתה גדולה. "אחרי עשר שנים זה מתבקש גם לפגוש שוב את כל החברים האלה", הוא אומר, ומצביע על ההמולה סביב הפרמיירה כהוכחה לכמה הסדרה עדיין חיה ובועטת. לדבריו, החזרה עצמה הייתה טבעית מהצפוי: "מאור כבר מכיר אותנו. הכתיבה הפעם מותאמת יותר לדמויות וליכולות שלנו – אבל הוא גם לקח אותנו לקצה והוציא מאיתנו דברים מטורפים".

כשהגירושין נכנסים לעלילה

השיחה מקבלת עומק אישי כשמימון נשאל על החפיפה בין חייו הפרטיים לדמות. "יש הרבה דמיון ביני לבין אבי זגורי", הוא אומר. "גם בעונה הזאת יש שלושה בנים – כמו במציאות שלי. הזוגיות כאן היא סוג של טיפול זוגי אינטנסיבי של 12 פרקים". ברקע הדברים, גם מצבו של אבי זגורי כדמות גרושה – לצד הגירושין שחווה מימון עצמו בשנים האחרונות, מחדדים את נקודת המפגש בין החיים האישיים לעלילה, ותורמים לעומק ולדיוק של המשחק.

לילה של טילים – ובוקר על הסט

אחד הסיפורים הזכורים לו במיוחד התרחש דווקא מחוץ לעלילה. "היה לילה איראני מטורף, היינו בממ״ד עד שלוש לפנות בוקר וחשבנו שהמדינה מושבתת", הוא מספר. "בשבע בבוקר כבר היינו על הסט, משחקים את הדמויות של זגורי. זה היה הזוי – אבל גם מרענן, במיוחד לנפש".

בלי אלברט – אבל עם נוכחות

בהיעדרו של משה איבגי, מימון מבקש מהקהל להישאר סקרן: "מאור עשה כאן פיצוח מאוד חכם. הדמות של אלברט נוכחת בעונה – ואתם תופתעו לטובה. זה משהו שעובד". איבגי, שגילם את אלברט זגורי בשתי העונות הראשונות, אינו משתתף בעונה החדשה בעקבות הרשעתו בעבירות מין וריצוי עונש מאסר, והיוצרים בחרו להמשיך את העלילה בלעדיו.

ובקטנה: גם "חברות" חוזרת

בצד החזרה לזגורי אימפריה, מימון התייחס בקצרה גם לעונה החדשה של חברות, שצפויה להיות ארוכה יותר – כ-20 פרקים, ולעבור שינויים בדינמיקות הזוגיות ובמסלולי הדמויות. לדבריו, מדובר בעונה אינטנסיבית ועמוסה יותר, אך כרגע הפוקוס שלו נמצא כולו בזגורי אימפריה, שחוזרת לחייו בעוצמה אחרת לגמרי.

"זה הולך להיות דבר גדול"

לסיום, מימון לא מסתיר את ההתרגשות: "עם כל מה שקורה כאן מסביב, הסדרה הזאת צריכה לקבל מקום. זה משהו חריג בנוף הישראלי. אני באמת חושב שהולך להיות כאן דבר גדול מאוד".