לאחר שהפרקליטות במשפט נתניהו אמרה כי היא פעולת להסגיר את ישראל איינהורן לארץ, בעניין הטרדת העד – שלמה פילבר מגיב לכך

לאחר שהפרקליטות הודיעה כי היא עושה מאמצים להסגרת ישראל איינהורן לארץ, בגלל שהוא "נמלט מאימת הדין", שלמה פילבר מגיב כעת (ראשון) לסערה.

נזכיר כי במשפט נתניהו, התקיים היום דיון נגד יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ועופר גולן בגין הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

בדבריו כתב פילבר: "‏פרקליטות נכבדה, שמעתי כי אתם מבקשים להסגיר את איינהורן בגין ה"הטרלה" שעשה ליד ביתי בקמפיין לפני שש שנים. ‏להלן עמדתי בעניין שוב.

1. מעולם לא התלוננתי על הטרדתי באותו אירוע, שבו כלל לא הייתי בבית. עדכנתי את המשטרה, כמתחייב מההסכם לעדכן בדבר אירוע חריג. ה"תלונה" נגבתה ממני, בידי רינת סבן בערמה, כאשר כן התלוננתי על הודעת איום ברשת לפגוע בילדי בביה"ס, תלונה שכמובן מעולם לא טופלה. ‏עורך דיני דאז (היום שופט מחוזי) התראיין בשמי והבהיר בזמן אמת כי לא הייתה כאן שום הטרדה. (ראו הראיון בגל"צ בבוקר שלמחרת מעצר ה"מטרילים")

‏2. אבל, ‏אם התמלאתם בפרץ אנרגיה להגן עלי מפני מאיימים. אשמח מאוד אם תתחילו לטפל בתלונתי כנגד אביעד גליקמן והאיום ששלח לי בבוקר עדותי במשפט בשנת 2022. איום עליו כן התלוננתי בזמן אמת בפני השופטים ובתלונה מסודרת במשטרה, ששוכבת מאז כאבן שאין לה הופכין.