שוטרי התנועה זיהו רכב שעורר את חשדם, הנהג האיץ בנהיגה מסוכנת, פגע בשוטר ונמלט מהרכב והחל להימלט רגלית. וכוחות משטרה רבים פתחו בסריקות שבסיומן נעצר החשוד יחד עם חשודים נוספים

שוטרי התנועה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים פעלו בשעות האחרונות באזור עטרות שבצפון העיר, במסגרת פעילות אכיפת תנועה יזומה. במהלך הפעילות זיהו השוטרים רכב שעורר את חשדם וניגשו אליו לצורך בדיקה.

על פי המשטרה, בשלב מסוים הנהג החל להימלט מהמקום, האיץ בנהיגה פרועה ומסוכנת, פגע בשוטר שפעל בזירה ולאחר מכן פרק מהרכב ונמלט רגלית. השוטר שנפגע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, מצבו הוגדר קל.

בעקבות האירוע, שוטרי ימ"ר את"ן יחד עם כוחות נוספים שהוזעקו למקום, בהם שוטרי תחנת שפט, יס"מ ירושלים, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים וחבלני המשטרה, פתחו בסריקות נרחבות אחר החשוד. בתוך זמן קצר נעצר החשוד המרכזי, תושב מזרח ירושלים, יחד עם מספר חשודים נוספים.