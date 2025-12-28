בסבב מילואים נוסף, ולאחר שלושה חודשי פעילות מבצעית בסוריה: לוחמי חטיבת ׳חוד החנית׳ (55) השלימו את משימתם במרחב דרום סוריה. צפו בתיעוד

חילופי כוחות בצפון: לוחמי חטיבת ׳חוד החנית׳ (55) השלימו כעת את משימתם במרחב דרום סוריה, ויוחלפו כעת בחטיבה אחרת. השלמת המשימה מגיעה אחרי שהכוחות התייצבו למילואים מתחילת המלחמה ופעלו בעזה, לבנון וכעת בסוריה, שם רשמו יותר מ-100 ימי פעילות במרחב.

צפו בתיעוד:

הכוחות, בפיקוד אוגדה 210, פעלו בשלושת החודשים האחרונים בהגנת רמת הגולן ובמרחב האבטחה בדרום סוריה. בצה"ל אמרו כי במהלך הפעילות בגזרה כוחות החטיבה השלימו עשרות פעילויות ייזומות שהשפיעו על תחושת הביטחון של תושבי רמת הגולן. בין היתר, דובר צה"ל פרסם תיעודים של אמצעי לחימה וכלי נשק שאותרו והוחרמו על ידי כוחות החטיבה בדרום סוריה לאורך חודשי הפעילות.

כאמור, את כוחות החטיבה יחליפו בימים הקרובים כוחות חטיבת מילואים נוספת, אשר ימשיכו את פעילותם במרחב דרום סוריה ורמת הגולן.

רק לפני שבוע: סוריה חשפה מנהרה להברחת נשק מעיראק

ההודעה של דובר צה"ל על השלמת המשימה של חטיבת חוד החנית מגיעה שבוע אחרי שדווח כי כוחות ביטחון סוריים מקומיים חשפו מנהרה סמוך לגבול עם עיראק – אשר יוחסה לגורמים איראניים ולמיליציות פרו-איראניות הפועלות באזור. בדיווח נטען כי המנהרה שימשה להברחת נשק, תחמושת כבדה וסחורות נוספות בין עיראק לסוריה, וכי היא משתרעת לאורך של כ־500 מטרים לתוך שטח סוריה.

במקביל, חוקרי קוד פתוח ואנליסטים ברשתות החברתיות הצביעו על מתקן תת-קרקעי נוסף, המתואר כמערת אחסון גדולה, הממוקמת כ־8 קילומטרים מזרחית לאל-בוקמאל, סמוך לגבול העיראקי. לטענתם, המתקן נחפר סביב שנת 2020 בידי מיליציות הנתמכות בידי איראן, לאחר תקיפות אוויריות חוזרות על מתקנים עיליים באזור. הטענות מבוססות על ניתוח צילומי לוויין ודיווחים קודמים, אך לא קיבלו אישור רשמי.

תיעוד שהופץ ברשת על ידי גורמי אופוזיציה סוריים, ובו חומרים המיוחסים לאזור סביב בסיס אימאם עלי, נראה כמציג רשת מנהרות תת-קרקעיות רחבה, שלפי הנטען מסוגלת לאפשר מעבר כלי רכב. אמינות התיעוד ומועד הקמת המנהרות לא אומתו.