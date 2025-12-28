לאחר שנקבע הרכב השופטים בבית המשפט העליון, שידונו בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל, העיתונאים עמית סגל ואבישי גרינצייג מעריכים, כי התחנה לא תיסגר.
נזכיר כי השופטים ברק-ארז, רונן וכשר, הם מהאקטיביסטים הבולטים בעליון. עמית סגל כתב: "אל תהיו במתח התחנה לא תיסגר", גרינצייג כתב: "ברכות לגל"צ".
הדיון יתקיים ב-28 בינואר.
מה דעתך בנושא?
שמאל ימין שמאל
אני סולד מן הממשלה הזאת. אני בכלל נוטה לשמאל ברוב הסוגיות. ובכל זאת בנושא הספציפי הזה, מה לעשות שהממשלה צודקת. אין שום הצדקה בעולם לרדיו צבאי, ואם בכל זאת, אז...
אני סולד מן הממשלה הזאת. אני בכלל נוטה לשמאל ברוב הסוגיות. ובכל זאת בנושא הספציפי הזה, מה לעשות שהממשלה צודקת. אין שום הצדקה בעולם לרדיו צבאי, ואם בכל זאת, אז אפשר להשאיר שם חייל אחד מפיקוד העורף ברבע משרה שיתחזק את הציוד למקרה חירום.המשך 12:49 28.12.2025
נחום
הרכב שופטים שהכין עמית שכולם יודעים את החלטתו הפוליטית עוד לפני שהחליט. כלומר, בג"צ הוא למעשה גוף פוליטי לחלוטין שיש לפרק במוקדם או במאוחר.13:09 28.12.2025
אזרח
למה אי אפשר להוריד את כל תוכניות האקטואליה והפוליטיקה ?13:18 28.12.2025
טוני
החלטת בג"צ צפויה למנוע את סגירת התחנה לא בגלל שהם "אקטיביסטים" אלא פשוט משום שניתן היה להפריט את התחנה (להפסיק את פעולתה כתחנה צבאית) ולא לחסל אותה.13:18 28.12.2025
אזרח
בשביל מה הולכים לבחירות?13:17 28.12.2025
