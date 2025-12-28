לאחר שנקבע הרכב השופטים בבג"ץ שידונו בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל – העיתונאים עמית סגל ואבישי גרינצייג מעריכים: זו תהיה החלטת השופטים

לאחר שנקבע הרכב השופטים בבית המשפט העליון, שידונו בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל, העיתונאים עמית סגל ואבישי גרינצייג מעריכים, כי התחנה לא תיסגר.

נזכיר כי השופטים ברק-ארז, רונן וכשר, הם מהאקטיביסטים הבולטים בעליון. עמית סגל כתב: "אל תהיו במתח התחנה לא תיסגר", גרינצייג כתב: "ברכות לגל"צ".

הדיון יתקיים ב-28 בינואר.