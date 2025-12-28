נקבע כעת (ראשון) ההרכב בבג"ץ שידון סגירת גלי צה"ל: השופטים ברק-ארז, כשר ורונן. נזכיר כי דקות ספורות לאחר האישור בממשלה על סגירת גלי צה"ל, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד ההחלטה: "מוביל לפגיעה קשה בחופש הביטוי והעיתונות ובאינטרס הציבור".
התנועה טוענת שהממשלה לא יכולה להחליט על סגירת גלי צה"ל בגלל שהכנסת הכירה בקיו שלה ועיגנה אותו בחקיקה ייעודית ומפורטת בנוסף הם טוענים כי סגירת התחנה מחייבת חקיקה ראשית וכי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי.
בעתירה נטען בנוסף כי כי ההחלטה על סגירת גל"צ התקבלה תוך שקילת שיקולים זרים, ביניהם הטבה כלכלית לבעלי גופי תקשורת מקורבים לממשלה, וניסיון לפגוע בכלי תקשורת הנתפסים כביקורתיים כלפי הממשלה.
הירש
יש לי פתרון פשוט לגלי צה"ל: בג" מ ירכוש את גלי צה"ל מהמדינה ואז לא יזדקק לשורות במדיה.12:17 28.12.2025
