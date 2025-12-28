שנתיים אחרי מתקפת הטרור בעוטף עזה, הפלסטינים עדיין משלמים את המחיר. אלפי האוהלים שבנו הערבים בשטח המואסי – דרום מערב הרצועה, סופגים עכשיו את פגעי מזג האוויר החורפי.
מי שתפס בקיץ מקום ליד הים, מתמודד עכשיו עם גלי ענק בעקבות הרוחות העזות, שמציפות את האוהל שבנה במי מלח.
מי שהתרחק מקו המים, ועלה למצוק המוגבה מעט, מתמודד עם רוחות עזות שמעיפות את האוהלים, ונהרות של מי ניקוז שמחפשים את דרכם לים.
כך או כך, ההרס שחולל צה"ל בעזה נצרב היטב אצל הפלסטינים, שנראה כי הם פחות שמחים על המתקפה הרצחנית אליה יצאו בשמחת תורה לפני שנתיים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
חיים
רצו "מבול אל אקצה"? קיבלו מהשמים.12:10 28.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר