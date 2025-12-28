מזג האוויר מכה בעוז בעזה. הרוח מעיפה את האוהלים שלא נקשרו היטב והגלים מציפים את האוהלים שקרובים מדי לים. צפו

שנתיים אחרי מתקפת הטרור בעוטף עזה, הפלסטינים עדיין משלמים את המחיר. אלפי האוהלים שבנו הערבים בשטח המואסי – דרום מערב הרצועה, סופגים עכשיו את פגעי מזג האוויר החורפי.

מי שתפס בקיץ מקום ליד הים, מתמודד עכשיו עם גלי ענק בעקבות הרוחות העזות, שמציפות את האוהל שבנה במי מלח.

מי שהתרחק מקו המים, ועלה למצוק המוגבה מעט, מתמודד עם רוחות עזות שמעיפות את האוהלים, ונהרות של מי ניקוז שמחפשים את דרכם לים.

כך או כך, ההרס שחולל צה"ל בעזה נצרב היטב אצל הפלסטינים, שנראה כי הם פחות שמחים על המתקפה הרצחנית אליה יצאו בשמחת תורה לפני שנתיים.