השחקנית והדוגמנית הצרפתייה, בריז'יט בארדו, הלכה לעולמה בגיל 91. היום (ראשון) יצאה הצהרה מטען הקרן שלה כי ירד המסך על חייה הסוערים של בארדו, מי שהייתה אחת הדמויות המשפיעות והשנויות במחלוקת בתרבות המערבית של המאה ה-20.

האישה שזכתה לכינוי הנצחי "BB" הייתה הרבה מעבר לשחקנית קולנוע; היא הייתה תופעת טבע ששינתה את מושגי המיניות, האופנה והחופש, לפני שנטשה את אור הזרקורים לטובת מאבק עיקש למען בעלי החיים, תוך שהיא מעוררת סערות פוליטיות בשנותיה המאוחרות.

פריצה מטאורית

בארדו נולדה בפריז למשפחה קתולית אמידה ושמרנית, סביבה שעמדה בניגוד מוחלט לאורח החיים הפרוע שתאמץ בהמשך. כבר בגיל 15 כבשה את שער המגזין "Elle" כדוגמנית צעירה.

המרד הראשון שלה הגיע מוקדם: בגיל 18 נישאה לבמאי רוז'ה ואדים, צעד שעורר התנגדות עזה מצד הוריה ואף הוביל אותה לניסיון התאבדות.

חיים בצל הפפראצי

חייה האישיים היו סוערים לא פחות מהתפקידים שגילמה. היא ניהלה מערכות יחסים מתוקשרות ונישאה ארבע פעמים. מנישואיה לשחקן ז'אק שארייה נולד בנה היחיד, ניקולא, עמו ניהלה יחסים מורכבים.

התהילה גבתה מחיר כבד: בארדו הייתה נתונה למרדף בלתי פוסק של צלמי פפראצי וסבלה ממשברים אישיים, כולל ניסיונות התאבדות נוספים, כשהיא מחפשת מפלט בבדידות של דרום צרפת.

מהפך: מקולנוע לזכויות בעלי חיים

בשנת 1974, רגע לפני יום הולדתה ה-40 ולאחר שהופיעה בלמעלה מ-50 סרטים, הדהימה בארדו את העולם כשהודיעה על פרישה מוחלטת ממשחק. היא בחרה להקדיש את פרסומה ועושרה למטרה חדשה: הגנה על בעלי חיים. היא ייסדה את "מכון בריז'יט בארדו", מכרה את תכשיטיה כדי לממן את פעילותו, והובילה קמפיינים בינלאומיים נגד ציד כלבי ים, אכילת בשר סוס ותנאי השחיטה בבתי מטבחיים.

סערות פוליטיות

בעשורים האחרונים לחייה, דמותה הציבורית הושפעה מהתבטאויותיה הפוליטיות. בארדו הביעה תמיכה בימין הקיצוני בצרפת ובמשפחת לה-פן. היא הורשעה מספר פעמים בבתי משפט בצרפת בהסתה לשנאה גזעית, בעקבות דברים שכתבה בגנות האסלאם וההגירה, וכן בשל התבטאויות נגד הומוסקסואלים.

היום נודע באופן רשמי כי היא הלכה לעולמה אחרי 91 שנים סוערות של פרסום, כאב ותהילה.