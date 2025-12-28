חדשות התרבות של השבוע: ספר תורה לזכר נתנאל פסח הי"ד, גן הרפתקאות חדש בגן החיות התנ"כי, תערוכות אמנות בעין חרוד, פתח תקוה וחיפה, מופעי מחול בינלאומיים, ספר "לוחמות" ועוד אירועי חורף מרגשים בישראל

כבכל שבוע, הבאנו עבורכם את מקבץ חדשות התרבות השבועי בסרוגים: מאירועי הנצחה מרגשים דרך תערוכות אמנות המעלות שאלות על זיכרון והיסטוריה, ועד לפתיחת מתחמי פנאי חדשים ומופעים מוזיקליים וריקודיים שמגיעים ארצה. השבוע עשיר באירועים המשלבים רוח, טבע ויצירה.

ספר תורה לזכרו של נתנאל פסח הי"ד

עמותת "מנציחים" הכניסה ספר תורה לזכרו של סמל נתנאל פסח הי"ד, שנפל בקרב בשכונת שייח' זאיד בעזה ב-23 בדצמבר 2024. הספר הוכנס לבית הכנסת בקיבוץ כרמים. כתיבת האותיות האחרונות נערכה בביתו של אלישע מדן, תושב הקיבוץ ומשיא המשואה ביום העצמאות, שאיבד את שתי רגליו בפיצוץ מטען במלחמה בצפון הרצועה.

מדן אירח את משפחת פסח ואת תושבי האזור, והצטרף לשירה ולריקודים. נשות המשפחה – אמו, אחיותיו וסבתותיו של נתנאל – השתתפו בתפירת יריעות הספר. נתנאל, תושב אלעזר שבגוש עציון, שירת כחובש וכקשר סמ"פ בגדוד שמשון. בחיבור שכתב לפני גיוסו הדגיש: "המפגש מנמיך מחיצות ושובר את הסטיגמות".

פארק הרפתקאות חדש בגן החיות התנ"כי

גן הרפתקאות חדשני נפתח השבוע בגן החיות התנ"כי בירושלים, לזכרו של שי דורון ז"ל, המנכ"ל המיתולוגי של הגן שחלם על הקמתו. הגן כולל מבנה עץ מרכזי שנבנה בגרמניה, מגדלים בגובה 5 מטר, גשרי חבלים, מגלשות ומתקני טיפוס אתגריים.

המוטיב העיצובי הוא חיות הג'ונגל – תנינים, דב נמלים, עצלן וקופים – כולם מעץ צבוע בעבודת יד, בשילוב עם גן הפסלים הסמוך של ניקי דה סנט פאל.

תערוכות חדשות במוזיאונים

במשכן לאמנות עין חרוד תוצג לאורך ינואר עבודה פרפורמטיבית חדשה של תנועה ציבורית, בהשראת אוסף המשכן. הפרפורמנס בוחן תנועת יצירות פנימה והחוצה מהאוסף, כולל תחריטים של פיקאסו שנמסרו בשנות ה-50 תמורת יצירה של מאוריצי מינקובסקי, מתוך רצון להנציח אמנות יהודית לאחר השואה.

במוזיאון פתח תקוה לאמנות נפתחה עונת החורף עם שלוש תערוכות: "אומללות נשגבת" הקבוצתית באוצרות מרי שק, לצד תערוכות יחיד של טינקר שיראי ואסף רומאנו.

תערוכה משותפת למוזיאון וילפריד ישראל ולמוזיאון טיקוטין בחיפה מציגה לראשונה את "מדאו לדו – רוח הדרך", המביטה בגלגולי מושג "הדרך" באמנות סינית ויפנית מסורתית ועכשווית.

תערוכה על ספורט יהודי בפולין

לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מוזיאון הספורט היהודי בכפר המכביה יציג מ-7 בינואר תערוכה על תרומת יהודי פולין לספורט בין שתי מלחמות העולם. התערוכה, בשיתוף המוזיאון לתולדות יהדות פולין, מציגה מעל 400 מועדוני ספורט יהודיים ששגשגו אז, הישגים בענפי כדורגל, אגרוף, שחייה ועוד – סיפור של זהות וגאווה שנגדע בשואה. הכניסה חופשית עד 1 בפברואר.

אירועי דיג ספורטיבי בכינרת

איגוד ערים כינרת מתכונן לעונת חורף אינטנסיבית עם תחרויות דיג ספורטיבי בחופיו השקטים, תוך שמירה על דיג אחראי והחזרת הדגים למים. בין האירועים: אירוע חברתי "ערוץ הדייג במים מתוקים" ב-6 בינואר בחוף דוגית, עם מאות משתתפים, תחרות קבוצתית והרצאה על שמירה על החופים; ותחרויות חורף לדייג קרפיון עם קבוצות מקצועיות מכל הארץ.

מופעי מחול ומוזיקה באופק

מופע המחול הבינלאומי Spirit of the Dance, שמקורו באירלנד ונצפה על ידי למעלה מ-20 מיליון צופים, יגיע לישראל בפברואר 2026 בסיבוב חגיגי ל-30 שנות הצלחה. המופע משלב ריקוד אירי מסורתי עם פלמנקו, סלסה, היפ-הופ ועוד.

התזמורת האירופאית Lords of the Sound תחזור בינואר 2026 עם "הסימפוניה הקסומה של הוגוורטס" על צלילי הארי פוטר ו-Anime Sympho-Show.

בבית אבי חי יתקיימו קבלות שבת חגיגיות עם לאה שבת, ירדנה ארזי ודניאלה ספקטור.

ספר חדש: "לוחמות"

ספר חדש מאת איילה דקל מביא עשרים מונולוגים של לוחמות צעירות ששירתו במלחמה, סיפורים כנים על התמדה, פציעה והוכחת יכולת מול ספקות.

השבוע הזה מזכיר לנו שתרבות ישראלית היא שילוב של זיכרון, יצירה והתחדשות – גם בימים מאתגרים.