מהקיבוץ ועד ה-NBA: לרגל יום הולדתו ה-24 של דני אבדיה, עשרה רגעים ותחנות בדרך מהכדורסל הישראלי לבמה הגדולה בעולם

מהילד מבית זרע עם חלום להיות כדורגלן – ועד הישראלי שכבש את ה-NBA: לרגל יום הולדתו ה-24 של דני אבדיה (ח' בטבת), עשרה רגעים, תחנות וסיפורים קטנים שמשרטטים את הדרך של "טורבו" – מהפרקטים בארץ אל הבמות הגדולות בעולם.

1. הוא בכלל רצה להיות כדורגלן

הרבה לפני הטריפל-דאבלים והשלשות, דני אבדיה בכלל חלם להיות כדורגלן. החוג הראשון שלו היה עם כדור עגול, ורק בכיתה ד' עשה את המעבר לכדורסל – החלטה שהתבררה כמדויקת במיוחד.

2. הילד מהקיבוץ שהגיע ל-NBA

דני אבדיה נולד בקיבוץ בית זרע וגדל בהרצליה – מסלול לא שגרתי למי שעתיד להיבחר בלוטרי דראפט ה-NBA. הדרך הזו, רחוקה מאקדמיות נוצצות וממרכזי ספורט אמריקאיים, עיצבה אצלו חוסן, צניעות ואופי של עבודה קשה.

3. הפציעה שכמעט עצרה הכול

בכיתה י' פציעת גב קשה השביתה אותו לחצי שנה – תקופה לא פשוטה לשחקן צעיר בשלב קריטי בהתפתחות. במקום להישבר, אבדיה חזר חזק יותר, פיזית ומנטלית, והנחישות שמלווה אותו היום נבנתה שם.

4. כדורסל מהבית

אצל אבדיה, כדורסל היה עניין משפחתי. אמא שלו, שרון ארצי, שיחקה בעצמה, ואבא שלו, זופר אבדיה, היה שחקן ומאמן. זה לא רק הכישרון שעבר בגנים – אלא גם המשמעת, המחויבות וההבנה מה זה להיות מקצוען.

5. הבחירה בנבחרת ישראל

לאבדיה אזרחות כפולה, והוא יכול היה לבחור בין נבחרת סרביה לנבחרת ישראל. בסופו של דבר בחר לשחק בכחול-לבן, ומאז הוא חלק קבוע מהסגל הבכיר של הנבחרת.

6. מכבי תל אביב – נקודת הזינוק

במכבי תל אביב זכה אבדיה בשלוש אליפויות והפך ל-MVP הצעיר בתולדות ליגת העל. התקופה הזו ביססה את מעמדו כאחד הכישרונות הבולטים שצמחו כאן בשנים האחרונות.

7. בחירת הלוטרי בדראפט ששינתה את התמונה

בנובמבר 2020 נבחר אבדיה במקום התשיעי בדראפט ה-NBA – הישראלי הראשון שנבחר בלוטרי. הבחירה סימנה את המעבר הרשמי שלו מהכדורסל הישראלי לבמה הגדולה בעולם.

8. הרבה יותר מקלע

ב-NBA אבדיה ביסס את עצמו כשחקן ורסטילי: כזה שתורם גם בריבאונד, במסירה ובהגנה. התפקיד שלו חורג מהגדרת "סקורר" קלאסי, והוא משתלב במגוון סגנונות משחק.

9. "טורבו" זה אופי

הכינוי "טורבו" דבק באבדיה בזכות סגנון המשחק שלו – אנרגטי, אינטנסיבי ובלתי מתפשר. זה הפך עם הזמן גם לשם שמזוהה איתו מחוץ לפרקט, כולל השקת גלידת חלבון בשם הזה ב-2025.

10. הרבה יותר מעבר לפרקט

בשנים האחרונות זכה אבדיה גם להכרה ציבורית, בין היתר בהשאת משואה ובפרס קהילתי שקיבל בפורטלנד. לצד הקריירה המקצועית, הוא הפך לאחד השמות המזוהים של הכדורסל הישראלי בזירה הבינלאומית.