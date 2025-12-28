לאחר ראיונו של אלי פלדשטיין – רבים בימים עלו נגדו למתקפה. ח"כ משה סעדה: ""פלדשטיין שקרן ומושחת, הוא איש תאב בצע"

‏ח״כ משה סעדה, תקף היום (ראשון) בראיון בגלי ישראל, את אלי פלדשטיין ואמר: "פלדשטיין שקרן ומושחת, הוא איש תאב בצע, המשטרה והשב״כ לא מאמינים לו. מה שהוא עשה פגע באינטרסים של מדינת ישראל, הפרשה הזו חייבת להיחקר וברור שפלדשטיין הוא המחולל של האירוע".

נזכיר כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, טען בתוכנית הפטריוטים כי גורמים מטעמו הזהירו את לשכת ראש הממשלה מפני אלי פלדשטיין עוד בטרם החל לעבוד שם.

בן גביר חשף כי אחד מאנשיו הקרובים פנה פעמיים לגורמים בלשכת ראש הממשלה והתריע כי פלדשטיין אינו אמין. "אנחנו הזהרנו את לשכת נתניהו לפני שפלדשטיין הגיע שם לעבודה".