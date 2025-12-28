ח״כ משה סעדה, תקף היום (ראשון) בראיון בגלי ישראל, את אלי פלדשטיין ואמר: "פלדשטיין שקרן ומושחת, הוא איש תאב בצע, המשטרה והשב״כ לא מאמינים לו. מה שהוא עשה פגע באינטרסים של מדינת ישראל, הפרשה הזו חייבת להיחקר וברור שפלדשטיין הוא המחולל של האירוע".
נזכיר כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, טען בתוכנית הפטריוטים כי גורמים מטעמו הזהירו את לשכת ראש הממשלה מפני אלי פלדשטיין עוד בטרם החל לעבוד שם.
בן גביר חשף כי אחד מאנשיו הקרובים פנה פעמיים לגורמים בלשכת ראש הממשלה והתריע כי פלדשטיין אינו אמין. "אנחנו הזהרנו את לשכת נתניהו לפני שפלדשטיין הגיע שם לעבודה".
פלדשטיין השקרן נכשל בעוד פוליגרף! כשפלדשטיין נחקר הוא אמר שלנתניהו אין שום קשר לה ד ל ...
פלדשטיין השקרן נכשל בעוד פוליגרף! כשפלדשטיין נחקר הוא אמר שלנתניהו אין שום קשר לה ד ל פ ה, נבדק על כך פ ע מ י י ם בפוליגרף בשב"כ, ונמצא דובר אמת!!המשך 11:34 28.12.2025
אחד מאיתנו
מי הוא שמקבל את התארים שבכותרת...? פלדשטיין ? הבוס שלו ? מישהו אחר ?11:33 28.12.2025
פלדשטיין שמעולם לא עבד בלשכת נתניהו לאחר שנכשל בפוליגרף, ממשיך ל ש ק ר ואומר שעבד צמוד עם נתניהו, כשבאותו...
פלדשטיין שמעולם לא עבד בלשכת נתניהו לאחר שנכשל בפוליגרף, ממשיך ל ש ק ר ואומר שעבד צמוד עם נתניהו, כשבאותו זמן ממש עבד עבור איינהורן וג'יי פוטליק ש שי ר ת את קטאר! ופלדשטיין עצמו אומר שקיבל מהם את משכורותיו דרך גיל בירגר!!המשך 11:31 28.12.2025
פלדשטיין מעולם לא עבד בלשכת ראש הממשלה לאחר ש נ כ ש ל באפריל 2024 בפוליגרף לקבלת סיווג ביטחוני!!11:31 28.12.2025
דרך פלדשטיין - תקשורת השמאל כולה, מנסה לה ס ת י ר את העובדה שברדוגו חשף עכשיו את ביקורו המצולם של שרון אפק, סגן היועמשית בביתה...
דרך פלדשטיין - תקשורת השמאל כולה, מנסה לה ס ת י ר את העובדה שברדוגו חשף עכשיו את ביקורו המצולם של שרון אפק, סגן היועמשית בביתה של הפצ"רית ל ש י ב ו ש חקירת שדה תימן - בשליחות היועמשית, שבגץ פסק שהם מנועים מלעסוק בפרשה!!המשך 11:33 28.12.2025
יורם
אני לא מקבל את דבריו של בן גביר ובודאי שלא את דבריו של משה סעדה. אם נתניהו עצמו העיד על פלדשטיין שהוא "פטריוט ישראלי נלהב" אז הוא בטח ידע על...
אני לא מקבל את דבריו של בן גביר ובודאי שלא את דבריו של משה סעדה. אם נתניהו עצמו העיד על פלדשטיין שהוא "פטריוט ישראלי נלהב" אז הוא בטח ידע על מה הוא מדבר.המשך 11:52 28.12.2025
