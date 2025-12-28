הנרקיסים הראשונים פורחים בשמורת אחו נוב שברמת הגולן. מסלול הליכה מעגלי וקליל בלב אחת הביצות האחרונות בישראל, עם פריחה עונתית מרהיבה, נוף חורפי פתוח והתאמה למשפחות

בשמורת אחו נוב שברמת הגולן החלו לפרוח הנרקיסים הראשונים. זו הזדמנות מצוינת לצאת לטיול רגלי קליל וליהנות ממראה פריחה חורפי מרשים, באחת משמורות הטבע הייחודיות שנותרו בישראל. שמורת טבע אחו נוב, הנקראת גם שמורת טבע אירוס הביצות, היא אחת הביצות היחידות שנשארו בארץ.

למה דווקא כאן?

מספר גורמים שחוברים יחד הפכו את אחו נוב לביצה: שטח מישורי בעל שיפוע מתון מאוד, ניקוז בלתי סדיר, משקעים רבים יחסית לאזור – כ-550 מ"מ בממוצע בשנה, וקרקע חרסיתית, שבמגע עם מים תופחת ונאטמת. כך, במקום שמי הגשמים יחלחלו, הם זורמים או במקרה זה עומדים במקום. אליהם מתווספים מים מערוץ נחל נוב, וכך נוצרת ביצת אחו נוב.

גובה המים באחו אינו אחיד. ישנם אזורים המכוסים מים בגובה של סנטימטרים בודדים, ובמרכז האחו שתי שלוליות עונתיות גדולות בעומק של כ-20 ס"מ. כמות המים תלויה בכמות המשקעים שיורדת במהלך החורף.

הפריחה בשמורה

השמורה פורחת כמעט כל השנה. בכל עונה אפשר למצוא פרח יפה כזה או אחר, ובכל זאת מקור המשיכה העיקרי של מטיילים לשמורה הוא גל הפריחה הגדול של הנרקיס המצוי, ואחריו אירוס הביצות הנדיר.

הפרחים המקשטים את האחו משתנים לפי עונות השנה: בסתיו פורחים גרגיר נחלים, עדשת מים גיבנת, סתוונית ירושלים וכרכומים; בחורף ניתן למצוא נרקיס מצוי, אירוס הביצות, עירית גדולה, רומולאה סגלולית ועריוני צהוב; באביב בולטים תורמוס ההרים, תלתן הביצות ושעורת התבור; ובקיץ מופיעים שיח אברהם מצוי, כרפס הביצות, יינית חרוזה, כף צפרדע איזמלנית וקנרס סורי.

הנרקיס – מלך הביצה

הנרקיס המצוי פורח בסתיו ובחורף. בישראל קיימים שני בתי גידול לנרקיס מצוי – בעמקים ובהרים, ומועדי הפריחה שלהם שונים. בהרים הנרקיסים פורחים בנובמבר-דצמבר, ובשלוליות ובביצות הפריחה נמשכת מינואר ועד מרץ.

פריחת הנרקיס בלבן בוהק נראית למרחוק ומפיצה ריח חזק. כשמתקרבים לאחו בעונת הפריחה ניתן להריח את ריחו כבר מאזור החניה.

צאו לטייל

כדי למנוע נזקים לפריחה ולשמורה, ובכל זאת לאפשר למטיילים הרבים להגיע וליהנות, הכשירה רשות הטבע והגנים שביל מעגלי שאורכו כ-1 ק"מ. השביל מתחיל בחניון השמורה, עובר ליד ריכוזי הפריחה וחוזר לחניון. חלק מהשביל נגיש למוגבלים בתנועה. הקפידו להישאר על השביל.

משך המסלול הוא כשעה, מדובר בטיול מעגלי המתאים למשפחות, בדרגת קושי קלה.

איך מגיעים?

בכביש הגישה לחיספין, כ-200 מטרים לאחר הצומת, ישנה פנייה שמאלה למגרש חניה.

ב-Waze: אחו נוב / שמורת טבע אירוס ביצות נוב