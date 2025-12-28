שני השופטים הסרוגים בבג"צ (סולברג ומינץ) דחו את העתירה נגד מינוי זיני לראש השב"כ. השופט יצחק עמית טען כי הוועדה לא בדקה את הליך המינוי

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ אישר היום ברוב של 2:1 את מינוי של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. שני השופטים הסרוגים – סולברג ומינץ תמכו במינוי, השופט יצחק עמית כתב בדעת המיעוט כי יש להחזיר את אישור המינוי לוועדות המינויים.

נזכיר כי הדיון בבג"צ התקיים כחודש לאחר שזיני נכנס לתפקידו בפועל. בדיון העירו השופטים לעותרים כי מדובר באוסף של קטעי עיתונות שאין בהם ערך משפטי, אבל בכל זאת, יצחק עמית מצא טעם לבטל את המינוי

סולבר ומינץ – אין פגם במינוי

המשנה לנשיא נ' סולברג קבע, תחילה, כי רבות מן הטענות שהועלו במסגרת העתירות, באשר לטוהר מידותיו של ראש הממשלה כגורם הממנה – הן טענות שכלל לא ניתן היה להעלות. זאת, בשים לב להסכמה שאליה הגיעו הממשלה והעומד בראשה עם הייעוץ המשפטי לממשלה, במסגרת הליך קודם, שבגדרו נדונה דרך מינויו של ראש השב"כ, ללא קשר למינוי ספציפי. ההסכמה האמורה קיבלה תוקף של החלטה שיפוטית, וצוין בה במפורש, כי היא תביא לסיום הדיון בטענות בדבר ניגוד עניינים של ראש הממשלה בקידום המינוי; וכן כי ראש הממשלה הוא שיבחר את המועמד לראשות השב"כ שיובא לבחינת הוועדה המייעצת, ולאחר מכן לאישור הממשלה.

סולברג הדגיש, כי פרשנות זו של ההסכמה וההחלטה, היא שתואמת לאופן שבו הובנו הדברים על-ידי הצדדים להסכמה – ראש הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה; זאת, הן בשים לב להתנהלותם בזמן אמת, הן בראי עמדתם שהובעה לפני בית המשפט, בהליך הנוכחי. הוטעם אפוא, כי קיים קושי רב מאוד לאמץ, בנקודת הזמן הנוכחית, פרשנות המנוגדת לזו שבה אוחזים הצדדים להסכמה, ושבהתאם לה פעלו.

את הטענות בדבר פגמים בכשירותו ובטוהר מידותיו של זיני עצמו, דחה סולברג על הסף וכן טענות באשר לבחינה בלתי-מספקת שערכה הוועדה בעניינים אלה.

על רקע זה מצא המשנה לנשיא, כי אין מקום לקבלת טענות העותרים בדבר אי-התאמה מקצועית של זיני לתפקיד, וגם לא את הטענות באשר לטוהר מידותיו של זיני, שנדחו בדין על-ידי הוועדה המייעצת. כך, בפרט, נוכח העובדה שרבות מטענות אלה נסמכו אך ורק על פרסומים עיתונאיים, על אף שבפרסומים מסוג זה אין די על מנת לבסס עתירה המוגשת לבית המשפט. גם בטענות שהועלו לגבי פגמים בהליך המינוי – לא מצא המשנה לנשיא סולברג הצדקה למתן הסעדים שהתבקשו בעתירות, הגם שצוין כי ההליך אינו חף מקשיים.

השופט ד' מינץ הצטרף בהסכמה לדעתו של המשנה לנשיא, והוסיף כי לא היה מקום לטענות שהועלו בעתירות, ושלפיהן נדרש היה לפסול את מינויו של זיני, מחמת השקפת העולם אשר מיוחסת לו. זאת, הן משמדובר בהשקפת עולם דתית וציונית שאין כל הצדקה לפסול בגינה מועמד; הן מאחר שיסוד הטענות בפרסומים עיתונאיים וברכילות בלתי מבוססת, באשר להתבטאויות בני משפחה של זיני. לבסוף נאמר, בהתייחס לטענות שלפיהן זיני אינו מתאים לתפקיד מאחר שלא צמח בערוגות השירות, כי מהלכי "הצרחה" דומים התבצעו לא פעם ולא פעמיים בעבר, כך שלא נמצא בדבר כל פסול.

עוד באותו נושא אחרי 30 שנה: סגן ראש השב"כ מסיים את תפקידו 19:54 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

יצחק עמית: להחזיר את הדיון במינוי לוועדה

הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת לצורך השלמת הנמקתה.

הנשיא עמית הדגיש בפתח הדברים כי אין פסול במינוי של זיני וכן ברקורד הצבאי שלו. עם זאת מתח עמית ביקורת על הוועדה הממנה. היעדר התייחסות לטענות כבדות משקל שהועלו בפני הוועדה – לרבות אלו הנוגעות לרקע שהוביל למינוי, להתנהלות ראש הממשלה, ולאפשרות קיומם של שיקולים זרים במינוי – מותיר את החלטת הוועדה ללא בסיס עובדתי ומשפטי מספק. במצב דברים זה סבר הנשיא כי העותרים עמדו בנטל הראייתי הראשוני להצביע על פגם לכאורי בהחלטת המינוי ועל הצורך להחזיר את עניינו של זיני לוועדה המייעצת לצורך השלמת הנמקתה.

כאמור ברוב של 2:1 מול נדחתה התביעה וזיני יוכל להמשיך בתקפידו.