אחרי שבועז ביסמוט הציג לח"כים מסמך שמפרט את הפערים בין יעדי הגיוס הנוכחיים בחוק הגיוס לבין היעדים במתווה החוק שאושר בכנסת הקודמת, בני גנץ תקף בחריפות את יו"ר ועדת חוץ וביטחון: "הוא מנסה לשקר לאזרחי ישראל"

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף בחריפות הבוקר (ראשון) את יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, זאת לאחר שדווח כי הוא יציג בדיון היום מסמך שמפרט את הפערים בין יעדי הגיוס הנוכחיים בחוק הגיוס שלו לבין היעדים במתווה החוק של גנץ ואביגדור ליברמן, שאושר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת ביוזמת האופוזיציה. בדבריו גנץ טען כי מדובר בשקר, וכי המתווה שאושר בימי ממשלת השינוי לא היה אמור להיות חוק מלא וקבוע, אלא חוק גישור.

"ביסמוט שוב משקר. גם לחברי ועדת החוץ והביטחון, וחמור מכך – הוא מנסה לשקר לאזרחי ישראל" כתב גנץ ברשתות החברתיות. לדבריו, "זה לא 'חוק גנץ', זה חוק גישור שהסכמתי להעביר בממשלה הקודמת בתנאי שמקדמים את מתווה השירות הישראלי, שהיה מביא לגיוס אמיתי, ולא לישראבלוף שביסמוט והקואליציה המופקרת הזאת מקדמת".

כאמור, בפתח הדיון הבוקר על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון הוצג לח"כים טבלת השוואה המצביעה על עלייה ביעדי הגיוס במתווה הנוכחי של ביסמוט לעומת הצעת החוק של הכנסת הקודמת. לפי הנתונים, יעדי הגיוס לחרדים במתווה של גנץ וליברמן נעים בין 1,566 ל-2,131, בעוד שבמתווה הנוכחי יעד הגיוס הראשון עומד על 8,160 חרדים, וממשיך ליעדי גיוס נוספים של בין 6,840 ל-8,500 איש. יעד הגיוס החמישי במתווה החדש עומד על 50 אחוז ממחזור הגיוס החרדי.