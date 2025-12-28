שלושתם משתתפי עבר או הווה ב"כוכב הבא לאירוויזיון", ושלושתם עלו יחד על במת הגריי בתל אביב במופע הבכורה של יובל גולד, שאירח את נועם בתן ואודי שניידר. צפו בביצועים

יובל גולד, אודי שניידר ונועם בתן: שלושתם משתתפי הריאליטי "הכוכב הבא לאירוויזיון" בעבר או בהווה. בעוד חלקכם אולי הכירו את נועם בתן עוד לפני ההשתתפות שלו בתוכנית, גולד ושניידר פרצו לתודעה בעקבות השתתפותם. אמש (מוצ"ש) התקיים מופע הבכורה של יובל גולד, וביצע יחד עם האורחים שירים מקוריים וקאברים, וכמובן איך לא: "היה נחמד", הלהיט שכבש את הרשת.

צפו בביצועים של יובל גולד עם האורחים במופע הבכורה:

יובל גולד מבצע את לעולם בעקבות השמש – צפו:

נועם בתן ויובל גולד שרים "מאדאם" – צפו:

יובל גולד ואודי שניידר שרים את "אהבה" של אושר כהן – צפו:

מופע הבכורה של יובל גולד הוכרז כסולד-אאוט כבר שבוע לפני, והתקיים בגריי תל אביב. במופע יובל ביצע לראשונה שירים חדשים שטרם הושמעו מאלבומו, כמו "גנטיקה של רוקנרול" שעתיד לצאת בקרוב.

בנוסף ביצע שירים שהפיק לאחרים, כמו "למה את" של ילד, וגם את הקאבר הבלתי נשכח שביצע ב"כוכב הבא": "לעולם בעקבות השמש, של אימו שרי. הוא גם הקדיש לה את "פיטר פן", השיר המקורי שכתב לה.

כאמור במופע התארחו נועם בתן, הזמר שגם משתתף בימים אלו בתוכנית המוזיקה, ואודי שניידר שפרץ דרך התוכנית בעונות הקודמות.

יובל חוזר לגריי ת״א במופע נוסף ב 19.3.