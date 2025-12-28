לאחר שקבוצת האקרים איראנים טענה כי היא פרצה למכשיר הטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוומרן – עמית סגל מגיב: "בזאת קרסה התיאוריה האווילית על נתניהו"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס לדיווחים לפיהם האקרים איראנים פרצו למכשיר הטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן.

בדבריו, הוא ציין את הטענה שרצה ברשת בתקופה האחרונה, לפיה נתניהו הוא זה שפרץ למכשיר הטלפון של בנט. כעת, עם הטענה לפריצת המכשיר של ברוורמן, הוא אומר: "כמו כן בשולי הדברים, בזאת קרסה התיאוריה האווילית שנתניהו הוא שפרץ לגנץ ובנט לטלפון".