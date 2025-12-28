פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס לדיווחים לפיהם האקרים איראנים פרצו למכשיר הטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן.
בדבריו, הוא ציין את הטענה שרצה ברשת בתקופה האחרונה, לפיה נתניהו הוא זה שפרץ למכשיר הטלפון של בנט. כעת, עם הטענה לפריצת המכשיר של ברוורמן, הוא אומר: "כמו כן בשולי הדברים, בזאת קרסה התיאוריה האווילית שנתניהו הוא שפרץ לגנץ ובנט לטלפון".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
גולום
איך?09:28 28.12.2025
חנוך
האם המסקנה היחידה מסיפור החדירה למכשיר הטלפון של ברוורמן היא שנתניהו לא מעורב בחדירה למכשירי הטלפון של יריביו הפוליטיים? מן הסתם, לא. אבל, לעמית סגל הציקה לו הקוספירציה שפגעה ב"שמו...
ZB
הוא גם הפיץ את הסרט של הפצרית לכעורה תרתי משמע09:45 28.12.2025
טענת נתניהו
שהפרשה החמורה ביותר עתה הינה הפריצה לסלולרי של בנט (לא פרשת מירון בה נהרגו עשרות, לא הטבח שבו נהרגו מאות רבות, לא השתמטות החרדים מצבא ומעשייה ולא הבגידה בלשכתו "קטארגייט)...
א
תקשורת השמאל הרקובה מנסה להסתיר את הנזק הביטחוני העצום שבנט, שכרגיל, שיקר ואמר שלא פרצו לו -כשהפריצה לטלפון של בנט חשפה מסמכים ומידע רב על מאות אנשי ביטחון, שב"כ...
עמי שראל
מה הקשר בין הפריצה לתיאוריה שרצה ברשת ? זה לא שולל או מחזק את התאוריה, זה רק מראה כמה אתה קופץ פבלובית להגן על השרץ10:37 28.12.2025
סש
לשכת נתניהו . . הפאלפון של צחי לא נפרץ . זה בדיוק מה שאמרו על בנט שהפאלפון לא נפרץ . נמתין לתוצאות .10:32 28.12.2025
א
תקשורת השמאל הרקובה מנסה להסתיר את הנזק הביטחוני העצום שבנט, שכרגיל, שיקר ואמר שלא פרצו לו -כשהפריצה לטלפון של בנט חשפה מסמכים ומידע רב על מאות אנשי ביטחון, שב"כ...
טענת נתניהו
שהפרשה החמורה ביותר עתה הינה הפריצה לסלולרי של בנט (לא פרשת מירון בה נהרגו עשרות, לא הטבח שבו נהרגו מאות רבות, לא השתמטות החרדים מצבא ומעשייה ולא הבגידה בלשכתו "קטארגייט)...
ZB
