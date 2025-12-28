החרדים חוזרים למחות: היום (ראשון) תתקיים הפגנה נגד חוק הגיוס ובעקבות מעצר של תלמידי ישיבות.
בהוראת הרבנים ובעקבות מעצר תלמידי הישיבות והשלכתם לכלא הצבאי, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבאך שליט"א, כי "יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר". כך בנוסח הפרסום בגזר החרדי.
מדובר בחרדים מהפלג הירושלמי שצפויים להפגין בשעות אחה"צ (16:00–17:00) בכבישים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ציון
להכנס בם08:50 28.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
להכנס בם08:50 28.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר