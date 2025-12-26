טלי גואילי אמו של רן גואילי החלל החטוף האחרון בשבי מתחננת לאוהדי הפועל תל אביב: "אל תלבשו את החולצה, כל כך קשה לי לראות אותה"

סערת החולצה של אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה מסרבת לרדת מהכותרות. הבוקר (שישי) טלי גואילי, אמו של רן גואילי החלל החטוף האחרון בשבי מתחננת: "אל תלבשו את החולצה, כל כך קשה לי לראות אותה".

טלי גואילי, אמו של גיבור ישראל והחלל החטוף רן גואילי, התייחסה היום (שישי) לחולצת "Against The Scum" של אוהדי הפועל תל אביב. בפוסט ששיתפה בפייסבוק גווילי כתב ש"משטרת ישראל הצילה את תושבי המדינה. מתביישת בחולצה הזאת ובכל מי שלובש אותה. מבקשת ממכם בשם הבן הגיבור שלי, רן שוטר יס"מ שעדיין חטוף בעזה ובלי קשר לבג"ץ – אל תלבשו את החולצה, כל כך קשה לי לראות אותה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "מחבק את האמא הצדיקה הזאת אמא של השוטר הגיבור רן גואילי – אחרון החטופים בשבי חמאס".

כזכור אוהדי הפועל תל אביב הוציאו חולצה שכתוב עליה: אולטראס הפועל נגד החלאות" עם סימוני איקס על המשטרה, על מכבי תל אביב ועל תנועת כ"ך. המשטרה חיפשה על האוהדים החולצות והכריחה אותם להוריד אותה. האוהדים עתרו לבג"ץ שפסק לטובות האוהדים.