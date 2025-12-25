כחלק מביקורות המלחמה, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. הפגישה עסקה במענה של נתניהו לשאלות ביקורת בנושאי הליבה של ביקורות המלחמה

כחלק מביקורות המלחמה, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש היום (חמישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים.

הפגישה נסובה על מענה של ראש הממשלה לשאלות ביקורת בנושאי הליבה של ביקורות המלחמה. מדובר בפגישת המשך לזו שהתקיימה לפני מספר שבועות ובה הוצגו לראש הממשלה נושאי דוחות המלחמה. סוכם שתתקיים פגישת המשך נוספת.

הפגישה מגיעה על רקע בקשת היועמ"שית מבג״ץ בשבוע שעבר לאסור על מבקר המדינה להשלים את מסקנות דו״חות השבעה באוקטובר בנוגע לכשלי הליבה, כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית.

בישיבה השתתפו גם מנכ"ל משרד מבקר המדינה תא"ל (מיל') ישי וקנין, מנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון יובל חיו, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון תא"ל (מיל') איתן דהן, מ"מ ראש המל"ל גיל רייך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס – ובחלק הרלוונטי גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה האלוף רומן גופמן.