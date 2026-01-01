לאחר הפרסום הראשון ב'סרוגים', אייל אוסטרינסקי, מועמד הגוש הליברלי בהסתדרות הציונית, נבחר על ידי דירקטוריון קק"ל לעמוד בראש הארגון

לאחר שפרסמנו לראשונה ב'סרוגים' על מועמדותו של אייל אוסטרינסקי ליו"ר קק"ל, היום (חמישי) הוא נבחר על ידי דירקטוריון הקרן לעמוד בראש הארגון.

אוסטרינסקי, איש מפלגת העבודה ודמות מפתח בקרב הארגונים הפרוגרסיביים בהסתדרות הציונית, הוא נציגם של הגוש הליברלי בהסתדרות, המורכבת ממפלגות הדמוקרטים (העבודה) וישראל ביתנו. אוסטרינסקי יכהן במשך שנתיים וחצי ואז לפי ההסכמים הרוטציה תעבור לגוש מיקי זוהר בליכוד שימנו יו"ר משלהם, ואוסטרינסקי יהפוף לסגנו.

אוסטרינסקי נחשב לדמות מפתח בקרב הארגונים הפרוגרסיביים במוסדות הלאומיים והיה עד עכשיו ראש המטה של סגן יו"ר ההסתדרות, יזהר הס, שכיהן בעבר כמנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית. אוסטרינסקי שימש בעברו גם כיועץ לחכ"ל איתן כבל וכראש המטה של עמיר פרץ. דני עטר, יו"ר קק"ל בשנים 2015-2020 מינה את אוסטרינסקי להיות יועצו הבכיר.

כזכור, הבחירות למוסדות הלאומיים לפני כחודשיים הסתיימו בסערה ובפירוק הסכם חלוקת תפקידים, וזאת לאור הכוונה של הליכוד למנות את יאיר נתניהו לראש מחלקה בהסתדרות הציונית במשכורת של שר. בעקבות פיצוץ ההסכם הקודם, נחתם הסכם חדש לחלוקת תפקידים ברוטציה: יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל (הליכוד העולמי) יכהן ראשון, ויוחלף ב-2028 על ידי נציג הגוש הליברלי, המיוצגים בכנסת על ידי מפלגות 'הדמוקרטים' ו'ישראל ביתנו'.

בפנייה משותפת ל-40 ראשי מועצות אזוריות, תנועות מיישבות ותאגידים כלכליים נמסר כי הם מברכים על בחירתו של אייל אוסטרינסקי ליו"ר קק"ל: "ברכות חמות לחברנו אייל אוסטרינסקי על בחירתך ליו"ר קק"ל. אנו גאים בך על שנים של עשייה ציונית, מחויבות עמוקה להתיישבות, לחקלאות ולפיתוח הפריפריה, ומחזקים את ידיך בדרכך החדשה״. על ההודעה חתומים עשרות ראשי מועצות אזוריות מכל רחבי הארץ, לצד הנהגות התנועה הקיבוצית, בהם ליאור שמחה מזכ"ל התנועה הקיבוצית, יעקב בכר יו"ר התאגידים הכלכליים בתנועה הקיבוצית, עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים, שרה עברון מזכ"לית הקיבוץ הדתי, אורי דורמן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ודגן יראל מנכ"ל יצרני החלב.