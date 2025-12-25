פרשנית חדשות 12 סיוון כהן, תקפה היום את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת קטארגייט: "מאיפה יש לכם את החוצפה תגידו?"

פרשנית חדשות 12 סיון כהן, כעסה היום (חמישי) בפתח תוכניתה ב103fm והתייחסה לגילויים החדשים בפרשת קטארגייט.

בדבריה היא תקפה את התנהלות לשכת ראש הממשלה: "מאיפה החוצפה? מאיפה יש לכם את החוצפה תגידו? בזמן שהמדינה דיממה, נשים נאנסו ונרצחו, איברי ילדים נכרתו, חיילות וחיילים עונו, עם ישראל כולו התאחד כדי לסייע, לתרום למשפחות ההלומות שפונו, למשפחות החטופים, לצבא ולחיילים. אתם דאגתם לצ׳ק השמן שמגיע ישירות מממנת הטבח, מהמוחות שמאחורי רעיון ההשמדה של מדינת ישראל והעם היהודי כולו".

עוד היא הוסיפה: ‏"מאיפה החוצפה? אני באמת שואלת. גם היום אחרי כל מה שהתגלה, אחרי ההתכתבויות המבחילות האלה, מאיפה החוצפה להסתובב זחוחים ולהגיד שאתם עברתם לנטפליקס. לא לקחת אחריות, לא להבין מה הוא עשה, הרי גם מר פלדשטיין עצמו אומר שהטעות שלו היא שענה לטלפון של החם של הנגד רוזנפלד,

אבל גם הוא מסרב להודות בתמונה השלמה ובבגידה במדינה. הוא מדבר על ערכים של חברות ונאמנות? למי? לחסידים אוריך ואיינהורן? ‏לעטיני השלטון? למוקדי הכוח? איך אפשר לדבר בכלל על ערכים בסביבה רקובה ואופורטוניסטית כזאת?"

לסיום היא אמרה: ‏"הפוליטיקה מגעילה. אין שאלה. צריך סוג עור מסוים כדי להיכנס אליה. יחד עם זאת, ככול שמתגלים עוד פרטים בקטארגייט מתבהרת התמונה שהאירוע רחוק מלהתחיל ולהיגמר באלי פלדשטיין, מתחדדת העובדה כמה ישראל חייבת טיהור, ניקוי וריפוי.

שום דבר לא הגיוני בשנים האחרונות, לא כמויות של ישראלים שתמורת כמה אלפי דולרים בחודש מרגלים עבור האיראנים ולא אנשי הכוורת של ראש הממשלה שפחות או יותר תמורת אותו סכום, מכרו אותנו לקטארים"