שיבושי תנועה כבדים בכביש 6 בעקבות תאונת דרכים של משאיות ורכב פרטי. 5 בני אדם נפצעו בתאונה, ניידות משטרה מכוונות את התנועה לנהגים

תאונת דרכים קשה היום בצהריים (חמישי) במחלף קסם בכביש 6: רכב פרטי ו-3 משאיות היו מעורבים בתאונה, כאשר אחד מנהגי המשאיות נפצע באורח קשה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו את הפצועים לבתי החולים בלינסון ומאיר, 4 פצועים, בהם: נהג משאית גבר בן 49 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית ו-4 פצועים במצב קל. כתוצאה מהתאונה הקשה ישנם שיבושי תנועה כבדים בכביש 6, המשטרה מכווינה את התנועה לנהגים.

פרמדיקים במד"א אלון ריזקאן ונדים עאסי וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שלמה לוי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים בין 3 משאיות ורכב פרטי שהתהפך על צידו, הגענו למקום במהירות עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי חירום. ראינו את המשאיות באמצע הכביש ואת הרכב הפרטי הפוך על צידו".

"אחת המשאיות הייתה עם מכות פח קשות בחלקה הקדמי ושמשות מנופצות, גבר כבן 50 היה לכוד כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר מכן פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. במקביל צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי ל-4 פצועים נוספים שהתהלכו במקום ולאחר מכן פינינו אותם לבית החולים כשמצבם קל".