לאחר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, טען כי ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם גורמים קטאריים בכדי לדון בתדמיתה של קטאר בישראל, המוסד מכחיש זאת לחלוטין.
"הפרסום על הקמת צוות תקשורת לקטאר, מופרך, שקרי ומשולל כל יסוד", נמסר.
עוד נכתב כי: "הפגישה הטרילטראלית שהתקיימה בניו יורק עסקה בשורת נושאים כבדי משקל הקשורים למזרח התיכון ולרצועת עזה, כולל בכירי חמאס הזוכים לאירוח בקטאר. הסוגיה התקשורתית היחידה שעלתה בפגישה – דרישה חד משמעית של ארה״ב וישראל מקטאר לפעול ביחס לסיקור השלילי של אל ג׳זירה,
שמעודדת שנאה, אנטישמיות וטרור, ותביעה ברורה מקטאר לחדול את הפצת התודעה השקרית וההסתה נגד מדינת ישראל בעולם, המופעלות על-ידי קטאר בפלטפורמות רבות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
נימרוד השמאלן
מי מתייחס לליברמן13:02 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
מה כבר ניתן לצפות ממושחת כמו ליברמן?!12:42 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נועם
שלום ארוש מנהיג היהודים19:28 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נימרוד השמאלן
מי מתייחס לליברמן13:02 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
מה כבר ניתן לצפות ממושחת כמו ליברמן?!12:42 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר