לאחר שאביגדור ליברמן טען כי ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם בכירים קטאריים בכדי לדון על תדמיתה – המוסד מכחיש זאת לחלוטין

לאחר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, טען כי ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם גורמים קטאריים בכדי לדון בתדמיתה של קטאר בישראל, המוסד מכחיש זאת לחלוטין. "הפרסום על הקמת צוות תקשורת לקטאר, מופרך, שקרי ומשולל כל יסוד", נמסר. עוד באותו נושא ליברמן חושף: "זה הצעד הבא של קטאר" 11:42 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏 עוד נכתב כי: "הפגישה הטרילטראלית שהתקיימה בניו יורק עסקה בשורת נושאים כבדי משקל הקשורים למזרח התיכון ולרצועת עזה, כולל בכירי חמאס הזוכים לאירוח בקטאר. הסוגיה התקשורתית היחידה שעלתה בפגישה – דרישה חד משמעית של ארה״ב וישראל מקטאר לפעול ביחס לסיקור השלילי של אל ג׳זירה, שמעודדת שנאה, אנטישמיות וטרור, ותביעה ברורה מקטאר לחדול את הפצת התודעה השקרית וההסתה נגד מדינת ישראל בעולם, המופעלות על-ידי קטאר בפלטפורמות רבות".

תגיות: אביגדור ליברמן, המוסד, קטאר