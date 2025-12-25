זוכה בודד מארקנסו גרף פרס Powerball של 1.817 מיליארד דולר לאחר 46 הגרלות ללא זוכה. מדובר בזכייה השנייה בגודלה בתולדות הלוטו בארה״ב.

לאחר שלושה חודשים במהלכם לא זכה אף אדם בפרס הגדול של תחרות הלוטו בארה"ב, ולאחר שסכום הזכייה תפח לממדים חסרי תקדים, זוכה בודד מארקנסו זכה בפרס הגדול, ויקבל מעבר ל-1.8 מיליארד דולר. מדובר בפרס הלוטו הגדול בהיסטוריה של ארה"ב.

הזכייה נרשמה בהגרלת חג המולד של משחק ה־Powerball, לאחר רצף של 46 הגרלות רצופות בהן איש לא הצליח לנחש את כל ששת המספרים. המספרים הזוכים בהגרלה היו 04, 25, 31, 52 ו־59, כאשר מספר הפאוורבול היה 19.

על פי נתוני הנהלת ההגרלה, מכירות הכרטיסים ברגע האחרון דחפו את סכום הפרס לגובה של 1.817 מיליארד דולר – גבוה מההערכות המוקדמות. הזוכה יוכל לבחור בין קבלת הסכום בפריסה ארוכת טווח, או קבלת תשלום חד־פעמי.

מאט סטרואן, יו"ר קבוצת מוצרי Powerball ומנכ"ל לוטו איווה, בירך על הזכייה ואמר כי מדובר בפרס "יוצא דופן ומשנה חיים". לדבריו, רצף ההגרלות הארוך ללא זוכה הוביל להשתתפות רחבה במיוחד, כאשר כל כרטיס שנרכש תורם גם למימון תוכניות ציבוריות ושירותים ברחבי ארצות הברית.

הזכייה מציבה את הזוכה האנונימי מארקנסו בשורה אחת עם הזוכים הגדולים ביותר בתולדות הלוטו האמריקאי.