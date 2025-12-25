לאחר שלושה חודשים במהלכם לא זכה אף אדם בפרס הגדול של תחרות הלוטו בארה"ב, ולאחר שסכום הזכייה תפח לממדים חסרי תקדים, זוכה בודד מארקנסו זכה בפרס הגדול, ויקבל מעבר ל-1.8 מיליארד דולר. מדובר בפרס הלוטו הגדול בהיסטוריה של ארה"ב.
הזכייה נרשמה בהגרלת חג המולד של משחק ה־Powerball, לאחר רצף של 46 הגרלות רצופות בהן איש לא הצליח לנחש את כל ששת המספרים. המספרים הזוכים בהגרלה היו 04, 25, 31, 52 ו־59, כאשר מספר הפאוורבול היה 19.
על פי נתוני הנהלת ההגרלה, מכירות הכרטיסים ברגע האחרון דחפו את סכום הפרס לגובה של 1.817 מיליארד דולר – גבוה מההערכות המוקדמות. הזוכה יוכל לבחור בין קבלת הסכום בפריסה ארוכת טווח, או קבלת תשלום חד־פעמי.
מאט סטרואן, יו"ר קבוצת מוצרי Powerball ומנכ"ל לוטו איווה, בירך על הזכייה ואמר כי מדובר בפרס "יוצא דופן ומשנה חיים". לדבריו, רצף ההגרלות הארוך ללא זוכה הוביל להשתתפות רחבה במיוחד, כאשר כל כרטיס שנרכש תורם גם למימון תוכניות ציבוריות ושירותים ברחבי ארצות הברית.
הזכייה מציבה את הזוכה האנונימי מארקנסו בשורה אחת עם הזוכים הגדולים ביותר בתולדות הלוטו האמריקאי.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אוריה פרג
לי דווקא אין בעיה לקחת את זה בפריסה חודשית13:47 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הצדיק מסדום
תודה על הברכות החלטתי לקחת חצי במזומן12:53 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוריה פרג
לי דווקא אין בעיה לקחת את זה בפריסה חודשית13:47 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הצדיק מסדום
תודה על הברכות החלטתי לקחת חצי במזומן12:53 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר