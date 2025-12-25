האירוע מסלים. לאחר שאמש (רביעי) נחשף תיעוד בערות 14, בו נראה המשנה ליועמ"שית יוצא מביתה של הפצ"רית – ההפגנה נגדה מחריפה.
כבר לפני כחודשיים מאז התפוצצה הפרשה, קבוצת מפגינים מוחה מתחת לביתה ברמת השרון. הבוקר, כך על פי הדיווח בחדשות 12, התרחש במקום עימות אלים בין המפגינים לבין כמה מתושבי השכונה, כשהאחרונים ביקשו מהמוחים להנמיך את אמצעי ההגברה.
ירון, תושב השכונה תיאר את שאירע לטענתו, כשפניו חבולות: "שני חבר'ה פה תפסו אותי ותקפו אותי. דיווחנו על זה לשוטרת היא החליטה לעכב רק אחד מהם ולאחרים היא מאפשרת להמשיך להפגין". הוא פנה לשוטרת ואמר: "שניים תקפו אותי ביחד".
באחד מהתיעודים מהאזור, נראית אחת המפגינות כשהיא צועקת: "תכניסי אותה (את הפצ"רית) לכלא. את נוח'בה".
מאוחר יותר הופץ תיעוד בו נראה לכאורה, כי מפגין קפלן תוקף ראשון מפגין נגד הפצ"רית.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
מסכנים השכנים, שצריכים לסבול מהטרדות אלימות של ביביסטים נאלחים. חרא של כת!12:17 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסי השכן שלך בנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
מעניין על הקפלניסטים ברחביה לא אמרת כלום, שם זה תקין12:21 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
פרובוקציה מתוזמנת של שכן12:08 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
י
לכלא בושה למדינה12:03 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
fddghzdrf
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים14:29 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
fddghzdrf
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים14:29 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכנים השכנים, שצריכים לסבול מהטרדות אלימות של ביביסטים נאלחים. חרא של כת!12:17 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסי השכן שלך בנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
מעניין על הקפלניסטים ברחביה לא אמרת כלום, שם זה תקין12:21 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
פרובוקציה מתוזמנת של שכן12:08 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
י
לכלא בושה למדינה12:03 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר