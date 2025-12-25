המחאה שמתקיימת מחוץ לבית הפצ"רית, הפכה הבוקר לאלימה כאשר אחד השכנים צעק לעבר המפגינים במגאפון, וטען כי בתגובה הם תקפו אותו

האירוע מסלים. לאחר שאמש (רביעי) נחשף תיעוד בערות 14, בו נראה המשנה ליועמ"שית יוצא מביתה של הפצ"רית – ההפגנה נגדה מחריפה. כבר לפני כחודשיים מאז התפוצצה הפרשה, קבוצת מפגינים מוחה מתחת לביתה ברמת השרון. הבוקר, כך על פי הדיווח בחדשות 12, התרחש במקום עימות אלים בין המפגינים לבין כמה מתושבי השכונה, כשהאחרונים ביקשו מהמוחים להנמיך את אמצעי ההגברה. עוד באותו נושא יובל אלבשן: "קשה להאמין שהיועמ"שית לא ידעה מזה" 11:32 | חדשות סרוגים

על פי הדיווח, שכניה של הפצ"רית לשעבר מספרים שההפגנות מחוץ לביתה התחדשו לאחרונה. הבוקר אחד השכנים ירד למפגינים עם מגפון והחל לצעוק לעברם. הם תפסו את המגפון – והכו אותו.

ירון, תושב השכונה תיאר את שאירע לטענתו, כשפניו חבולות: "שני חבר'ה פה תפסו אותי ותקפו אותי. דיווחנו על זה לשוטרת היא החליטה לעכב רק אחד מהם ולאחרים היא מאפשרת להמשיך להפגין". הוא פנה לשוטרת ואמר: "שניים תקפו אותי ביחד".