יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, טען היום (חמישי) כי לפני כחודש התקיים בניו יורק מפגש בין ראש המוסד דדי ברנע לבין נציגים קטאריים. לדבריו, במסגרת הפגישה הוקמו ארבע קבוצות עבודה, כאשר אחת מהן עוסקת בתחום התקשורת.

בדבריו בוועידת עוגן וידיעות אחרונות, הוא אמר: ראש המוסד ברנע והקטארים החליטו לפני חודש להקים קבוצת עבודה על הדימוי של קטאר.

עוד הוא טען כי מעולם לא התקיים דיון אמיתי בנושא העברת הכספים מקטר. ראש הממשלה הוא זה שהגה והוביל את הרעיון. לדבריו, יום לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על מדיניות ההסדרה והעברת הכספים לחמאס, הוא עצמו התפטר מתפקידו כשר הביטחון, במחאה על המהלך.