הזמר והיוצר אליהו רפאל כאין, בוגר ישיבת שבי חברון, משחרר סינגל חדש בשם "נשים לב", שיר שמזמין להתבוננות פנימית ברגעים הקטנים והפשוטים של החיים. בן ה-27, תושב מעלה חבר, נשוי ואב לשניים, מבקש מאיתנו לעצור לרגע בעולם המהיר ולגלות את היופי שמסתתר בשגרה.

בעולם שנע במהירות שיא, אליהו רפאל כאין מציע תרופה פשוטה: שימת לב. הסינגל החדש "נשים לב", שהופק מוזיקלית על ידי אביחי פז גרינוולד, נולד מתוך תובנה עמוקה על כך שהרגעים הגדולים באמת מסתתרים לעיתים קרובות בתוך היומיום האפור.

האזינו לשירו של אליהו רפאל כאין – "נשים לב":

קריאה להתבוננות פנימית

"הכל עניין של שימת לב", מסביר כאין. "כשאנחנו חיים בתודעה כזו, החיים הופכים למשהו ממלא ומחיה. גם אם אנחנו עושים דברים רגילים, ברגע ששמים לב – הכל הופך להיות גדול יותר".

השיר מזמין את המאזין להוריד הילוך, להקשיב למילים ולהתחבר ליופי שנמצא כאן ועכשיו. עם הפקה מוזיקלית עוטפת וקול חם ומלא כנות, כאין מצליח לזקק את התובנה שגם אדם פשוט, ביום רגיל, יכול למצוא משמעות אינסופית.

ממסע מוזיקלי אישי

המסע המוזיקלי של כאין החל בבית הילדות, שם זמירות השבת היו הפסקול הקבוע. מההרמוניה סביב שולחן השבת הוא עבר לנגינה בגיטרה עם חברים, ומשם לכתיבה והלחנה אישית.

זהו אינו הסינגל הראשון שלו שפוגש את הקהל. לפני כשנה וחצי הוציא גרסה מחודשת לשיר "שמע השם" בלחנו של עזרא גטנו. קודם לכן נגע בלבבות רבים עם השיר "געגוע", לחן מרטיט למילותיו של עמיחי ונינו הי"ד, לוחם מגלן שנפל בקרב בכפר עזה בשמחת תורה.

קול מרענן בנוף המוזיקה היהודית

בסינגל "נשים לב" מצליח כאין לחבר בין עומק של בית מדרש לנגישות של פופ איכותי. תושב הרי חברון, הוא מביא קול ייחודי ומרענן לנוף המוזיקה היהודית – כזה שמזכיר לנו שהכוח האמיתי טמון דווקא בפשטות ובתשומת הלב לרגעים הקטנים.

השיר החדש מזמין כל אחד מאיתנו לעצור, להקשיב – ופשוט לשים לב.