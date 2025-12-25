פרופסור יובל אלבשן, התייחס היום (חמישי) בטור בווינט, לחשיפת ערוץ 14, בה תועד המשנה ליועמ"שית שרון אפק – יוצא מביתה של הפצ"רית. בדברי והוא טען כי הדבר בעייתי מאוד.

אלבשן כתב: "לא ניתן להקל במשמעויות ביקור המשנה ליועמ"שית שרון אפק בביתה של החשודה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי – גם מעבר לחוסר הנוחות בצפייה בו מתועד כשהוא מנסה לחמוק מהמצלמות שארבו לו ביציאה מביתה, ומליט את פניו באמצעות הטלפון הסלולרי.

בכל חקירה מתנהלת, כדי למנוע שיבוש, המשטרה מנחה את החשוד לאי יצירת קשר עם מעורבים ישירים או עם מעורבים עקיפים פוטנצאליים. זה יכול להיות רשימה שמית של מנועים וזה יכול להיות הגדרה כללית. בפרשה זו, שמבקשת לחקור את מעשי הטיוח והשקר של הפצ"רית וסביבתה המקצועית בהדלפת סרטון "אונס מחבל הנוח'בה" לכאורה, אין בכלל ספק שסביבתה המקצועית של הפצ"רית כוללת את היועמ"שית שמעליה.

ברור גם ששרון אפק – המשנה הצמוד ליועמ"שית ומי שהוא מפקדה וחברה אישי של הפ"צרית עשרות שנים – נכלל במעגל הראשון של שתיהן. ככזה, לא מן הנמנע שבמהלך החקירה יוזמן אף הוא להעיד בתיק, או שלכל הפחות שיבוצע עימו בירור. זה לא בלתי סביר.