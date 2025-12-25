סטודנט בן 21 מיוטה נעצר לאחר שאיים ברשת בפיגוע נגד יהודים. בחיפוש בביתו נמצאו פצצות מאולתרות ורובה סער, והוא מוחזק במעצר ללא ערבות.

סטודנט באוניברסיטת יוטה בארה"ב נחקר על ידי המשטרה והרשויות לאחר שפרסם אמירות אלימות, ואיים בתקיפת קהילות יהודיות במדינה. בחיפוש בביתו התגלו כלי נשק ופצצות מאולתרות.

על פי גורמי אכיפה אמריקאיים, החשוד – סקיילר רוז, בן 21 – נעצר בעיר אוגדן לאחר שהרשויות הצליחו להתחקות אחר שורת איומים אנטישמיים שפרסם ברשת X. בין היתר כתב כי הוא מעוניין "לפוצץ בית כנסת", אמירה שהובילה לפתיחת חקירה מיידית.

במסגרת חיפוש בביתו של רוז מצאו הבלשים מספר פצצות מאולתרות מוכנות לשימוש, לצד רובה סער וציוד נוסף. בעקבות הממצאים החמורים, הוגשו נגדו כתבי אישום חמורים הכוללים החזקת נשק להשמדה המונית, איומי טרור ועבירות נשק נוספות.

החשוד מוחזק במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות, וגורמים במערכת הביטחון האמריקאית ציינו כי מדובר באירוע חמור נוסף בגל האיומים והאלימות האנטישמית הפוקד את ארצות הברית בתקופה האחרונה.