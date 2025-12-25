לאחר שערוץ 14 חשף אמש (רביעי) כי שרון אפק המשנה ליועמ"שית, ביקר בביתה של הפצ"רית – כתב המשפט אבישי גרינצייג מפתיע וטוען כי מדובר במעשה אצילי.
בדבריו כתב גרינצייג: "לא חושב שאני צריך להוכיח את דעתי הביקורתית על היועמ״שית וסביבתה בפרשת הפצ״רית או בכלל. אבל הביקור של המשנה ליועמ״שית שרון אפק אצל הפצ״רית היה מעשה אצילי.
בניגוד לגלי בהרב מיארה, הוא פסל את עצמו מעיסוק בפרשה מהרגע הראשון. השניים חברים הרבה שנים. החברה נמצאת במצוקה נפשית, והוא לא זונח אותה ושומר מרחק, אלא מגיע לבקר אותה לביקור אישי כדי לעודד אותה ברמה האישית".
עוד הוסיף גרינצייג: "ככה אדם צריך לפעול כשחבר שלו נפל ונמצא במצוקה. הוא לא יצא להגנתה ואמר שהיא חפה מפשע. לא התבטא פומבית בשום צורה. הוא לא נגע בחקירה (שכבר הסתיימה, אגב). הוא לא התערב בהליך. הוא מנע את עצמו מהרגע הראשון.
רק חיזק אותה ברמה האנושית, הרחק מעיני המצלמות. אם חלילה הייתי מסתבך ונופל, הייתי מצפה מהחברים שלי לא לשכוח מקיומי. בעיות ניגודי העניינים, וההתנהלות בחקירה וכו׳ הן נכונות, אבל פה ספציפית זה מהומה על לא מאומה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
העיקר פרסמתם אתמול את כתובתה המדוייקת -חלאות המין האנושי - אחרי חשש אמיתי לחייה ויש לה ילדים קטנים
העיקר פרסמתם אתמול את כתובתה המדוייקת -חלאות המין האנושי - אחרי חשש אמיתי לחייה ויש לה ילדים קטנים. דתיים פשיסטים.11:41 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבר
מאיפה אתה יודע מה היה בפגישה? היית שם?11:51 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
אבישי הוא לא בדיוק עיתונאי תמים שקונה לוקשים מכל כיוון. מה קרה הפעם? מהיכן הוודאות? מילא הייה כותב אם סימני שאלה... האם הפרשה הזאת , לא לימדה...
אבישי הוא לא בדיוק עיתונאי תמים שקונה לוקשים מכל כיוון. מה קרה הפעם? מהיכן הוודאות? מילא הייה כותב אם סימני שאלה... האם הפרשה הזאת , לא לימדה אותנו שאין חזקת חפות? למי עליי להאמין? ליועמשית? לסגנה? לפצרית? ליצחק עמית? במדינה מתוקנת החבורה הזאת הייתה עונה על שאלות קשות... לא מובן מה קרה לגרינציג, שאיבד את חוש הביקורתהמשך 15:37 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
אבישי הוא לא בדיוק עיתונאי תמים שקונה לוקשים מכל כיוון. מה קרה הפעם? מהיכן הוודאות? מילא הייה כותב אם סימני שאלה... האם הפרשה הזאת , לא לימדה...
אבישי הוא לא בדיוק עיתונאי תמים שקונה לוקשים מכל כיוון. מה קרה הפעם? מהיכן הוודאות? מילא הייה כותב אם סימני שאלה... האם הפרשה הזאת , לא לימדה אותנו שאין חזקת חפות? למי עליי להאמין? ליועמשית? לסגנה? לפצרית? ליצחק עמית? במדינה מתוקנת החבורה הזאת הייתה עונה על שאלות קשות... לא מובן מה קרה לגרינציג, שאיבד את חוש הביקורתהמשך 15:37 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבר
מאיפה אתה יודע מה היה בפגישה? היית שם?11:51 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
העיקר פרסמתם אתמול את כתובתה המדוייקת -חלאות המין האנושי - אחרי חשש אמיתי לחייה ויש לה ילדים קטנים
העיקר פרסמתם אתמול את כתובתה המדוייקת -חלאות המין האנושי - אחרי חשש אמיתי לחייה ויש לה ילדים קטנים. דתיים פשיסטים.11:41 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר