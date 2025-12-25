לאחר שערוץ 14 חשף אמש (רביעי) כי שרון אפק המשנה ליועמ"שית, ביקר בביתה של הפצ"רית – כתב המשפט אבישי גרינצייג מפתיע וטוען כי מדובר במעשה אצילי.

בדבריו כתב גרינצייג: "לא חושב שאני צריך להוכיח את דעתי הביקורתית על היועמ״שית וסביבתה בפרשת הפצ״רית או בכלל. אבל הביקור של המשנה ליועמ״שית שרון אפק אצל הפצ״רית היה מעשה אצילי.

‏בניגוד לגלי בהרב מיארה, הוא פסל את עצמו מעיסוק בפרשה מהרגע הראשון. השניים חברים הרבה שנים. ‏החברה נמצאת במצוקה נפשית, והוא לא זונח אותה ושומר מרחק, אלא מגיע לבקר אותה לביקור אישי כדי לעודד אותה ברמה האישית".

עוד הוסיף גרינצייג: "‏ככה אדם צריך לפעול כשחבר שלו נפל ונמצא במצוקה. ‏הוא לא יצא להגנתה ואמר שהיא חפה מפשע. לא התבטא פומבית בשום צורה. הוא לא נגע בחקירה (שכבר הסתיימה, אגב). הוא לא התערב בהליך. הוא מנע את עצמו מהרגע הראשון.

‏רק חיזק אותה ברמה האנושית, הרחק מעיני המצלמות. ‏אם חלילה הייתי מסתבך ונופל, הייתי מצפה מהחברים שלי לא לשכוח מקיומי. ‏בעיות ניגודי העניינים, וההתנהלות בחקירה וכו׳ הן נכונות, אבל פה ספציפית זה מהומה על לא מאומה".