כתב המשפט אבישי גרינצייג, טען כי הפצ"רית נמצאת במצוקה נפשית וביקורו של המשנה ליועמ"שית אצלה, הוא מעשה אצילי

לאחר שערוץ 14 חשף אמש (רביעי) כי שרון אפק המשנה ליועמ"שית, ביקר בביתה של הפצ"רית – כתב המשפט אבישי גרינצייג מפתיע וטוען כי מדובר במעשה אצילי.

בדבריו כתב גרינצייג: "לא חושב שאני צריך להוכיח את דעתי הביקורתית על היועמ״שית וסביבתה בפרשת הפצ״רית או בכלל. אבל הביקור של המשנה ליועמ״שית שרון אפק אצל הפצ״רית היה מעשה אצילי.

‏בניגוד לגלי בהרב מיארה, הוא פסל את עצמו מעיסוק בפרשה מהרגע הראשון. השניים חברים הרבה שנים. ‏החברה נמצאת במצוקה נפשית, והוא לא זונח אותה ושומר מרחק, אלא מגיע לבקר אותה לביקור אישי כדי לעודד אותה ברמה האישית".

עוד הוסיף גרינצייג: "‏ככה אדם צריך לפעול כשחבר שלו נפל ונמצא במצוקה. ‏הוא לא יצא להגנתה ואמר שהיא חפה מפשע. לא התבטא פומבית בשום צורה. הוא לא נגע בחקירה (שכבר הסתיימה, אגב). הוא לא התערב בהליך. הוא מנע את עצמו מהרגע הראשון.

‏רק חיזק אותה ברמה האנושית, הרחק מעיני המצלמות. ‏אם חלילה הייתי מסתבך ונופל, הייתי מצפה מהחברים שלי לא לשכוח מקיומי. ‏בעיות ניגודי העניינים, וההתנהלות בחקירה וכו׳ הן נכונות, אבל פה ספציפית זה מהומה על לא מאומה".