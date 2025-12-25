טל מורד הוא דוגמן ושחקן מוכר שרבים מכירים מהשתתפותו ב"הישרדות" וגם ב"רוקדים עם כוכבים". היום הוא מציין שש שנים ללכתה של אימו האהובה, וכותב לה: "געגוע שלא פוסק לרגע"

שש שנים חלפו מאז שאמו של הדוגמן והשחקן טל מורד הלכה לעולמה ממחלת הסרטן. מתוך הכאב והגעגוע בחר טל מורד לשתף את עוקביו בפוסט מרגש ונוגע ללב שכתב לאימו.

בפוסט שפרסם, כתב מורד מכתב אישי לאמו המנוחה, מרים (מירי), ותיאר את השגרה שלו ביום הקשה הזה: קפה בבוקר, ריצה סביב הכנרת – המקום שבו גדל – והתחושה שהיא עדיין שם, מסתכלת עליו בגאווה. "אני יודע שאת קו ראשון למים מסתכלת וגאה", כתב.

"את גאה בדרך שלי, גאה ברצון שלי, גאה בעבודה שלי, גאה בכישלונות שלי, גאה בהצלחות שלי, גאה בחריצות שלי, גאה באחים שלי, גאה באבא שלי, את הכוח שלי כל יום ויום", כתב מורד, והוסיף: "וכן, את חסרה לי, והתחושה היא שקיבלתי אשכרה כדור בלב, ורק חצי ממנו פועם".

מורד, בן 25 כיום, גדל במושבת כנרת כאח הבכור במשפחה. אמו חלתה בסרטן כשהיה צעיר יותר, והלכה לעולמה במהלך שירותו הצבאי בסיירת הצנחנים. מאז, הוא מדבר בגלוי על הכאב, על הכוח שהיא נתנה לו, ועל הדרך שבה הוא ממשיך להתחזק "בשבילך ובשביל המשפחה".

בפוסט הוא פירט את כל מה שהיה רוצה לספר לה: על העבודה כדוגמן ושחקן, על הלימודים, על החברים החדשים, על הזוגיות, על אחותו הקטנה שהפכה ל"גברת", על אחיו טום ש"מתחזק מיום ליום", ועל אביו אורן ש"מתעורר כל בוקר כמו אריה וטורף את העולם".

"מאמו, אני נשבע לך שאם היית פה היית גאה. ואני יודע שאת קוראת את זה עכשיו וצוחקת בפנים, שאני כל כך דרמטי, כמו שתמיד אמרת", כתב

"אבל כן, זה חלק ממי שאני ומהדרך שלי. אני באמת יושב ומקליד את כל הדברים האלה עכשיו בשביל לפרוק את הגעגוע הזה שלא פוסק לרגע. אנשים בחוץ חושבים שאני כל כך חזק, והם צודקים. אני לא ראיתי הרבה יצורים משוגעים כמוני, אני נשבע לך", הוסיף בהומור עצמי.

"מאז שהלכת אני מתחזק מיום ליום בשבילך. וכן, לפעמים אני קצת כועס מרוב געגוע", הודה בכאב, "אבל תדעי שאני מצליח ואמשיך להצליח בשבילי ובשביל המשפחה שלי". בסוף חתם: "אני כל כך אוהב אותך. טלטול השובב".

הפוסט המרגש זכה מייד לתגובות תומכות מהעוקבים, שרבים מהם מכירים את סיפורו האישי של מורד מתוכניות הריאליטי בהן השתתף או משיתופים ברשתות החברתיות.