תושב פקיעין ניצל את היכרותו עם המבנה במסגרת עבודות שירות שביצע במקום, פרץ לבניין העירייה וגנב כסף מעסק סמוך. כתב אישום הוגש כנגדו יחד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים

כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון, בן 43 מפקיעין, בגין פריצה לבניין עירייה ולעסק סמוך בעיר מעלות, לאחר חקירה של שוטרי מחוז צפון במשטרת ישראל. בתחילת החודש התקבל דיווח על פריצה לבניין העירייה במעלות, שבסמוך לו פועל עסק מסחרי. עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה.

מהחקירה עלה כי החשוד, אשר מבצע עבודות שירות בעירייה, ניצל את היכרותו עם המקום ופרץ בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת לבניין העירייה, פתח את דלת הכניסה ונכנס פנימה. לאחר מכן המשיך לעבר העסק הסמוך, גרם נזק לרשת חלון באמצעות מברג שאיתר במקום, נכנס לעסק וגנב תיבה שהייתה מונחת במגירה ובה כ־1,300 שקלים במזומן.

החשוד נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון, והוא מואשם בפריצה לבניין, גניבה והחזקת כלי פריצה. במקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים בבית משפט השלום בעכו.

במשטרה מסרו כי הפעילות נגד עברייני רכוש נמשכת, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמצות את הדין עם המעורבים בעבירות מסוג זה.