המתיחות בין סעודיה לאיחוד האמירויות גוברת בעקבות הלחימה בתימן, לאחר שריאד דרשה מהמיליציה הנתמכת בידי האמירויות לסגת ולתאם מהלכים עם הממשלה

אחרי שבועות של לחימה קשה באזורים בתימן, סעודיה ואיחוד האמירויות מוצאות את עצמן בהתנגשות. שתי המדינות מפעילות מיליציות נגד המורדים החות'ים בניסיון לפצל את השליטה במדינה, סעודיה דורשת תיאום מהאמירתים.

בהודעה רשמית קראה סעודיה למועצה המעברית הדרומית (STC), הנתמכת בידי איחוד האמירויות, לסגת משני מחוזות בדרום תימן שנתפסו לאחרונה. בנוסף דרשה ריאד כי פעילות הכוחות בשטח תתואם עם הממשלה התימנית המוכרת בינלאומית, כדי למנוע פגיעה במאמץ הכולל נגד החות'ים ולהימנע מפיצול נוסף של המדינה.

הדרישה הסעודית משקפת חשש גובר מהעמקת השסע הפנימי בדרום תימן. בעוד סעודיה מתמקדת בשימור אחדות פורמלית תחת ממשלה מרכזית, האמירויות מקדמות בפועל גורמים בדלניים בדרום – מהלך הנתפס בריאד ככזה שעלול לערער את היציבות ולסבך את המערכה האזורית.

גורמים מדיניים מעריכים כי המחלוקת עלולה להחריף אם לא יושג מנגנון תיאום ברור בין שתי בעלות הברית. עם זאת, לשתי המדינות אינטרס משותף בבלימת החות'ים ובהפחתת ההשפעה האיראנית בתימן