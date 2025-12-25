יומיים בלבד אחרי שקרא לראש השב״כ להורות על חקירה מיידית נגד אנשי לשכת ראש הממשלה, טען יו״ר האופוזיציה כי עליו להימנע מכל התערבות בפרשה ולהותיר את ניהולה בידי סגן ראש השב״כ עד לפרישתו

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, צייץ הבוקר (חמישי) ברשת ה-X בנוגע לפרשת ״קטארגייט״, שבו קרא לראש השב״כ, דוד זיני, שלא להתערב בניהול החקירה וזאת על רקע התפטרות סגן ראש השב״כ. אלא, שרק ביום שני האחרון, קרא לו במפורש להורות לשב"כ לפתוח בחקירה מיידית נגד גורמים בלשכת ראש הממשלה.

בציוצו הבוקר כתב לפיד: במהלך מינוי דוד זיני לראש השב״כ התחייב ראש הממשלה בקולו שהוא לא יעסוק בפרשת קטאר גייט. בגץ הפך זאת להוראה מחייבת״. עוד הוסיף: ״התפטרותו המדהימה של סגן ראש השב״כ מעוררת את החשש שימונה במקומו מישהו שיסייע למוסס את הפרשה במקום לחקור אותה לעומק״. לדבריו, ״סגן ראש השב״כ צריך לנהל את החקירה עד לפרישתו ואז למנות את מי שיחליף אותו בלי התערבות ראש השב״כ או לשכת ראש הממשלה״.

לעומת זאת, ביום שני פרסם לפיד ציוץ אחר, שבו כתב: ״הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט הם רגע המבחן של דוד זיני. אם הוא לא משרת של השלטון, עליו להורות לשב״כ לחקור את כל אנשי נתניהו באופן מיידי, וללא משוא פנים״.