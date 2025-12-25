ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, צייץ הבוקר (חמישי) ברשת ה-X בנוגע לפרשת ״קטארגייט״, שבו קרא לראש השב״כ, דוד זיני, שלא להתערב בניהול החקירה וזאת על רקע התפטרות סגן ראש השב״כ. אלא, שרק ביום שני האחרון, קרא לו במפורש להורות לשב"כ לפתוח בחקירה מיידית נגד גורמים בלשכת ראש הממשלה.
בציוצו הבוקר כתב לפיד: במהלך מינוי דוד זיני לראש השב״כ התחייב ראש הממשלה בקולו שהוא לא יעסוק בפרשת קטאר גייט. בגץ הפך זאת להוראה מחייבת״. עוד הוסיף: ״התפטרותו המדהימה של סגן ראש השב״כ מעוררת את החשש שימונה במקומו מישהו שיסייע למוסס את הפרשה במקום לחקור אותה לעומק״. לדבריו, ״סגן ראש השב״כ צריך לנהל את החקירה עד לפרישתו ואז למנות את מי שיחליף אותו בלי התערבות ראש השב״כ או לשכת ראש הממשלה״.
לעומת זאת, ביום שני פרסם לפיד ציוץ אחר, שבו כתב: ״הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט הם רגע המבחן של דוד זיני. אם הוא לא משרת של השלטון, עליו להורות לשב״כ לחקור את כל אנשי נתניהו באופן מיידי, וללא משוא פנים״.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
מיכה
לפיד , כנראה חושש ממה שימצאו בחקירה שלו .11:09 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
וולף
לא להאמין שהחרטטן הזה היה (אומנם לרגע) ראש ממשלה בישראל.11:31 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק זה באמת נורא
חשוב עכשיו לתקוף את לפיד. קשה להודות אבל הוביל עם בנט ממשלה מצויינת לכל עם ישראל. שדאגה למדינה ולא לאינטרסים אישיים.11:33 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מימי
מה כבר אתם מצפים מאיש ירוד, חסר בינה כיאיר לפידויוט ? מבולבלי זו מחמאה לאיש12:19 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מר בחור
אוקיי, לפיד דביל אבל התעסקות בזה היא רק הסחת דעת מהעיקר. או שנתניהו בגד, או שהוא זקן דמנטי שאין לו מושג מה קורה בלשכתו. בכל מקרה הוא מזיק למדינה וצריך...
אוקיי, לפיד דביל אבל התעסקות בזה היא רק הסחת דעת מהעיקר. או שנתניהו בגד, או שהוא זקן דמנטי שאין לו מושג מה קורה בלשכתו. בכל מקרה הוא מזיק למדינה וצריך לעוף.המשך 12:09 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ביבי בכוונה מינה לראש השב"כ את זיני, שמצוין בניגוד עניינים חריף, בגלל שאחיו עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים מקטאר ללשכה של ביבי באמצעות חברות קש. ממש סיטואציה הזויה, בה מתבקש...
ביבי בכוונה מינה לראש השב"כ את זיני, שמצוין בניגוד עניינים חריף, בגלל שאחיו עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים מקטאר ללשכה של ביבי באמצעות חברות קש. ממש סיטואציה הזויה, בה מתבקש ביותר שראש השב"כ יחקור וגם מתבקש ביותר שאסור לו. איך נפלנו עם קטאריהו!!!המשך 12:06 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סרוגים דוחים אתם מביאים לחורבן המדינה
היום סמרטוטריץ' העביר מיליארד שקל ל"חינוך" חראדים. לגדל דור חדש של בורים, בערים ומשתמטים.12:31 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ס.ג.
עברית שפה קשה? בפוסט הראשון הוא אמר שזיני צריך להנחות על חקירה. לא לבצע אותה או לעסוק בה בעצמו. חבורה של עילגים15:07 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ס.ג.
עברית שפה קשה? בפוסט הראשון הוא אמר שזיני צריך להנחות על חקירה. לא לבצע אותה או לעסוק בה בעצמו. חבורה של עילגים15:07 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סרוגים דוחים אתם מביאים לחורבן המדינה
היום סמרטוטריץ' העביר מיליארד שקל ל"חינוך" חראדים. לגדל דור חדש של בורים, בערים ומשתמטים.12:31 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר