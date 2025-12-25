מינוי חדש במשרד הביטחון: שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות היום (חמישי) את תא"ל (מיל') איציק בר לתפקיד ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד.
שר הביטחון קיבל את המלצתה של ועדת איתור, בראשות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם.
תא"ל (מיל') איציק בר מכהן כיום כסגן ראש המל"ל למדיניות ביטחונית. קודם לכן שימש כסגן ראש המל"ל ללוט"ר ומרחב אזרחי. בצה"ל שירת בר בשורה של תפקידי פיקוד בכירים, בהם סגן מפקד עוצבת הפלדה, מפקד חטמ"ר שומרון, קצין אג"מ ומפקד מחוז הצפון בפקע"ר, עד למינויו לראש מטה פיקוד העורף בדרגת תא"ל.
מינויו של תא"ל (מיל') בר יובא לאישור הממשלה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים