אחרי הפגיעות הקשות במבצע "עם כלביא" בעורף, וגם המחדל באירועי ה-7 באוקטובר, בפיקוד העורף ישנו את התקן של הממ"דים. כל הפרטים

פיקוד העורף ישנה את התקן של הממ״דים – בעקבות לקחי מלחמת חרבות ברזל ומבצע "עם כלביא" מול איראן. כך מתפרסם הבוקר (חמישי) בגלי צה"ל.

על פי התקן החדש פיקוד העורף יבצע 3 שינויים משמעותיים בבנייה של הממ"דים. התקן החדש של פיקוד העורף ייכנס לתוקף בעוד מספר חודשים.

1. דלתות הממ״ד יהיו חייבות לסמן באופן ברור האם הדלת נעולה או לא – בסימון אדום/ירוק. זאת כלקח מאירועים שבהם אזרחים ניסו לנעול את דלתות הממ״ד, אך הדלת לא הייתה נעולה עד הסוף – ועפה מעוצמת הדף הטיל.

2. התקן החדש יאפשר לעבות את הקירות הפנימיים של הממ״ד. מחקירת זירות פגיעות הטילים מאיראן התברר שכשהטיל פוגע בבניין, הקיר הפנימי מתנהג כמו קיר חיצוני, ולכן נדרש לעבות גם אותם.

3. כאחד מלקחי מתקפת חמאס בעוטף עזה ב-7.10 – התברר שנדרש תקן שיהפוך את דלת הממ״ד לחסינה מפני ירי מנשק קל.