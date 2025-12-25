צה"ל ושב"כ: תקפנו מחבל באזור נצריה שבלבנון

התקיפות בלבנון נמשכות: הבוקר (חמישי) צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל באזור נצריה שבלבנון.
נזכיר כי כוחות צה"ל תקפו אתמול (רביעי) מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפה, הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בתקופה האחרונה.
"הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".
