צה"ל ושב"כ: תקפנו מחבל באזור נצריה שבלבנון

"הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

עוד באותו נושא תקיפה נרחבת: צה"ל השמיד אתרי שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון 11:11 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏