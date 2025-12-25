חדשות סרוגים

צה"ל ושב"כ: תקפנו מחבל באזור נצריה שבלבנון

אתמול כוחות צה"ל תקפו מספר אתרי שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון. היום מודיעים בצה"ל ובשב"כ כי תקפו מחבל באזור נצריה

התקיפות בלבנון נמשכות: הבוקר (חמישי) צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל באזור נצריה שבלבנון.

נזכיר כי כוחות צה"ל תקפו אתמול (רביעי) מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפה, הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בתקופה האחרונה.

"הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

 

