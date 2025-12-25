מחקר עומק חדש של תנועת רגבים חושף תמונת מצב חדשה: לאחר זינוק חסר תקדים בהיקפי הבניה הבלתי חוקית במגזר הבדואי בשנים 2021-2023, השנתיים האחרונות מסמנות שינוי מגמה דרמטי

דו"ח חדש של תנועת רגבים: לאחר זינוק חסר תקדים בהיקפי הבניה הבלתי חוקית במגזר הבדואי בשנים 2021-2023, השנתיים האחרונות מסמנות שינוי מגמה דרמטי.

על פי הנתונים שפורסמו הבוקר (חמישי), שנותחו על ידי מחלקת ה-GIS של רגבים באמצעות תצלומי אוויר וניטור שטח, חלה ירידה של כ-40% בהתחלות הבניה הבלתי חוקית.

הדו"ח עורך השוואה חריפה בין התקופות: בשנים 2021-2023 (תקופת ממשלת בנט-לפיד והשפעת רע"מ), בהן אישרה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, להגדיל דרמטית את מספר המבנים שהוגדרו כ"בעלי עדיפות נמוכה לאכיפה", נבנו כ-404 מבנים בלתי חוקיים מדי חודש. לעומת זאת, בשנת 2025 המספר הצטמצם ל-286 מבנים בחודש. בשקלול הריסות מבנים – נתון שעלה משמעותית בתקופה זו – התוספת נטו בשנתיים האחרונות, עומדת על כ-254 מבנים בחודש בלבד.

הנתון הדרמטי ביותר במחקר נוגע לקרקע עצמה: לראשונה מזה עשורים, בשנת 2025 כמעט ולא נרשמו פלישות לקרקעות מדינה חדשות. הבניה הבלתי חוקית שכן התבצעה, נותרה ברובה בגבולות המקבצים הקיימים ולא התרחבה החוצה. ברגבים מסבירים כי השילוב בין "תוכנית המיקודים" שהוביל שר התפוצות עמיחי שיקלי הממונה על רשות הבדואים, והעברת סמכויות האכיפה למשרד לביטחון לאומי תחת השר איתמר בן גביר, שכללה עליה באכיפה מול צבירים שלמים, יצרה הרתעה שהפחיתה את התמריץ לפלוש לשטחים חדשים.

למרות הבלימה, הדו"ח מציב תמרור אזהרה בוהק: בשנת 2025 נחצה לראשונה "הקו האדום", וכיום קיימים בנגב למעלה מ-100,000 מבנים בלתי חוקיים.

מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים: "אחרי שנים שבהן הנגב הופקר והבניה השתוללה אנחנו רואים התחלה חשובה ומשמעותית של החזרת המשילות. המספרים מוכיחים שכאשר יש רצון, מדיניות סדורה ועבודה עיקשת אותה מובילים השרים בן גביר ושיקלי – הדברים משתנים בשטח ובלימת הפלישה לשטחים חדשים היא הישג אסטרטגי. עם זאת, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לנוח על זרי הדפנה. היעד הלאומי אינו מסתכם בספירת מבנים שנהרסו, אלא בעיצוב עתיד הנגב. על ממשלת ישראל להחליף את מדיניות "כיבוי השריפות" בתוכנית אב לאומית ארוכת טווח, הנשענת על שילוב וסנכרון בין אכיפה נחושה ויעילה, תכנון מודרני המשרת את האינטרס הלאומי, והסדרה סופית התחומה בזמן ובמקום. מדיניות כזו היא המפתח החיוני לשמירת עתודות הקרקע של ישראל למען הדורות הבאים".