מחקר שטח חדש של רגבים חושף עשרות תחנות דלק לא חוקיות בפזורה הבדואית. "התחנות הן שלב נוסף בהשתלטות העבריינית על הנגב"

מחקר שטח חדש שביצעה תנועת רגבים חושף תמונת מצב מדאיגה: 92 תחנות דלק פיראטיות פועלות באין מפריע במרכזי הערים בפזורה הבדואית, ללא פיקוח וללא תקני בטיחות. על פי הנתונים, מדובר בתופעה המצויה בזינוק: 59 מהתחנות תועדו כחדשות שהוקמו אך לאחרונה, ו-33 מהן פעילות כבר למעלה משלוש שנים.

מעבר לסיכון הבטיחותי המיידי, התופעה גובה מחיר כלכלי כבד: על פי דו"ח מבקר המדינה, המשק הישראלי מפסיד מדי שנה כ-400 מיליון ש"ח ממכירת דלקים בתחנות לא מוסדרות אלו. ברגבים מדגישים כי המספרים בפועל גבוהים בהרבה, שכן המחקר התמקד במרכזי הערים ולא בעומק הפזורה, ולגופים הרשמיים אין כיום שום מעקב סדור אחר היקף התופעה.

נוסף על כך, תחנות הדלק הפיראטיות מהוות מפגע אסון תכנוני וסביבתי חמור, דלקים ושמנים מחלחלים לקרקע ומאיימים לזהם את מי התהום. השימוש בדלק לא מפוקח עלול לגרום לפיצוץ רכבים בכביש ומזהם בפועל מיד יום את האוויר בפליטת רעלים המסכנים את תושבי מרחב הנגב.

לאחרונה פנתה רגבים במכתב התראה דחוף לשורות בכירים, בהם השרים עידית סילמן ואיתמר בן גביר, רשות המסים והמשטרה הירוקה בדרישה לנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה כנגד תחנות הדלק. התנועה דורשת בנוסף פתיחה מיידית בחקירה פלילית כנגד המפעילים, בעלי הקרקע וספקי הדלק.

יהודה קאפח, רכז דרום ברגבים: "המפגעים מסכני החיים הללו עלולים להתפוצץ לנו בפנים. ההתרחבות האדירה של התחנות אל תוך הצירים הראשיים מלמדת על תת אכיפה מוחלטת של רשויות המדינה והסירוב לקחת אחריות על הנגב. זוהי משימה ביטחונית מדרגה ראשונה, המחייבת הקמת גוף אכיפה משולב חזק ואפקטיבי של כלל הגופים בהם המשטרה, רשות המסים ורמ"י שיפעלו יחדו בנחישות למען עתיד הנגב והמדינה כולה".