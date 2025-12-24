סרט האנימציה ההוליוודי על סיפורו של דוד המלך רשם הישג מרשים בקופות בארה"ב עם 22 מיליון דולר והתברג במקום השני. הסרט יגיע לבתי הקולנוע בישראל בפורים הקרוב

סרט האנימציה ההוליוודי שמביא למסך הגדול את סיפורו של דוד המלך יצא בסוף השבוע בארה"ב והתברג במקום השני בטבלת ההכנסות, עם 22 מיליון דולר.

הישג גדול לסרט תנ"כי מעורר השראה

מדובר בהישג משמעותי לסרט התנ"כי, שמציג את סיפורו של רועה הצאן הצעיר שהפך לגיבור ולאחר מכן למלך. הצלחתו בסוף השבוע הראשון מעידה על עניין רחב גם מחוץ לקהל הדתי, ועל כוחו של הסיפור המקראי כשהוא מקבל עיבוד קולנועי עכשווי.

הרפתקה, הומור וניצחון הרוח האנושית

דוד הסרט הוא סרט הרפתקאות מרגש, המשלב הומור, לב וניצחון הרוח האנושית. הסרט הופק בהפקה בינלאומית, ומציג אנימציה עוצרת נשימה לצד שירים מקוריים שנכתבו במיוחד עבורו – שילוב שמעניק לסיפור המקראי עטיפה נגישה, צבעונית ומלאת חיים.

הדיבוב: עברית ואנגלית

בגרסה העברית, מי ששר את שיריו של דוד הצעיר הוא הזמר והיוצר ששון איפרם שאולוב. בגרסה האנגלית משתתפים בדיבוב מיקי מסיקה ושחר טבוך.

בדרך למסכים בישראל

לאחר ההצלחה המרשימה בארצות הברית, הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע בישראל בפורים הקרוב, ולהציע לקהל המקומי חוויית צפייה משפחתית שמחברת בין סיפור תנ"כי מוכר לעולם האנימציה המודרני.