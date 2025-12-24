שר החוץ הלבנוני חשף מגעים מתקדמים בין סוריה ולבנון לסגירת כל ה"קצוות הפתוחים" בין המדינות, במהלך שעלול לפגוע בדרישות הישראליות בנוגע לגבול הצפון עם המדינות

לבנון וסוריה מנהלות מגעים קדחתניים להגעה להסכם נורמליזציה וקביעת גבולות מקיף, המהלך שנחגג על ידי משרד החוץ הלבנוני, יכול לפגוע באינטרסים ישראלים ולמנוע מימוש דרישות ישראליות מסוריה ולבנון.

שר החוץ הלבנוני הודיע על מגעים מתקדמים בין שתי המדינות, במאמץ להגיע להסכם יחסים מקיף. שר החוץ הלבנוני, יוסוף ראג'י הודיע: "לראשונה בהיסטוריה המודרנית, השלטונות בסוריה מקבלים את לבנון כמדינה וישות עצמאית. הממשל הסורי אישר זאת והכיר בכך, והביעו התחייבות לא לעסוק בעניינינו הפנימיים".

ראג'י המשיך והודיע: "אנחנו במגעים אקטיביים עם סוריה במטרה לסכם את כל הקצוות הפתוחים בין המדינות, למרות שהדבר ייקח זמן, אנחנו אופטימיים".

במידה וסוריה ולבנון יוכלו להשלים הסכם מסגרת מקיף בין המדינות, כולל הסכמות גבול, הדבר יכול לפגוע בעמדה הישראלית בנוגע לגבול הצפון. שם עד כה, שטחים שבהם ישראל מחזיקה היו נתונים במחלוקת גם בין לבנון וסוריה.

כעת, אם שתי המדינות יקבעו קו גבול בהסכם מדיני שיוכר בינלאומית, הדבר עלול לערער את טענותיה של ישראל לאותם שטחים, אם המדינות יכירו בדרישות אחת של השנייה לגברי אזורים כמו הר דב או חוות שבעא.