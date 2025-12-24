חשיפה: כמה באמת מרוויחים כוכבי הפסטיגל והצגות הילדים בחנוכה? המספרים, הפערים – והשאלה האם זה מוצדק

חנוכה הוא אולי חג האור, אבל מאחורי הקלעים של עולם הבידור לילדים – זה בעיקר חג של הרבה מאוד כסף. בזמן שהילדים שרים ביציע וההורים מחפשים חניה, הכוכבים הגדולים של העונה סופרים הצגות, שעות על הבמה, וגם צ'קים שלא מביישים טאלנטים בפריים-טיים.

לפי נתונים שפורסמו ב"ערב טוב" ובהסתמך על מידע מגורמים המעורבים בהפקות חנוכה, זהו השכר שמגלגלת עונת השיא של עולם הילדים.

הפסטיגל: הבמה הכי יקרה בחג

כ-50 הצגות, אלפי צופים בכל ערב – וקאסט שמתרגם את זה לשכר מרשים במיוחד. בראש הרשימה ניצבת שרית חדד, עם שכר כולל מוערך של כ-1.2 מיליון שקלים לעונה. אחריה אליאנה תדהר עם כ-600 אלף שקלים, ומרגי ואנה זק עם כ-500 אלף שקלים כל אחד.

בהמשך הרשימה: ליבי רן (כ-400 אלף), עדי חבשוש (כ-380 אלף), וטל מוסרי, אלין גולן ועדן גולן עם כ-300 אלף שקלים כל אחד. גם שחקני החיזוק לא יוצאים בידיים ריקות – אך בענף מציינים כי הפערים בין הכוכבים המובילים לשאר הקאסט ניכרים היטב.

הצגות הילדים: פחות פסטיגל – יותר הצגות, יותר כסף

אם חשבתם שהכסף הגדול נמצא רק בפסטיגל, הצגות הילדים מוכיחות אחרת. על פי הנתונים, שיאנית השכר היא מיקי מוכתר, עם כ-550 אלף שקלים על 85 הצגות של "מותק מהאגדות". מיכל הקטנה לא רחוקה מאחור – עם כ-500 אלף שקלים על כ-110 הצגות של "קסם של דינוזאורים".

עוד ברשימה: רוי בוי עם כ-500 אלף שקלים, קופיקו סביב ה-300 אלף, ומני ממטרה עם כ-350 אלף שקלים.

ואם תהיתם – גם הרומנטיקה מגיעה מאחורי הקלעים: יהודה בוחבוט, בן זוגה של מיכל הקטנה, עם שכר של כ-100 אלף שקלים לעונה.

אז מוצדק – או מוגזם?

אז מוצדק – או מוגזם? מדובר בתקופה קצרה ואינטנסיבית במיוחד, הכוללת חזרות יומיומיות ולעיתים שלוש-ארבע הצגות ביום. מנגד, מדובר גם בעונה היחידה בשנה שבה ניתן לייצר הכנסה משמעותית בפרק זמן מרוכז, לצד חשיפה תקשורתית רחבה.