זמן קצר לאחר שחרורו של אלון אהל מהשבי, הוא שיתף על החלום הגדול ביותר שלו – לחגוג את החיים לצד האומנים האהובים עליו. הוא עושה זאת במופע חדש שיתקיים בהאנגר בת"א. כעת הפקת המופע מפרסמת הודעה משמחת במיוחד עבור אהל ומשפחתו

במהלך תקופת שנתיים של שבי, אלון אהל חלם על הרגע שבו יעלה על הבמה אחרי ששרד. כעת הוא עושה זאת עם האמנים הגדולים של ישראל כשהוא מודיע על מופע מיוחד משלו.

שעות לאחר הפרסום הפקת המופע של אלון אהל מעדכנת כי נמכרו כל כרטיסי המופע. משפחת אהל מוסרת בעקבות מכירת הכרטיסים: "מאד מתרגשים ושמחים לראות את האהבה והכבוד שאלון מקבל".

היום הכריז אהל לראשונה על המופע, שכל הכנסותיו ילכו לקופת השיקום שלו לאחר השבי, יחד עם האמנים המפורסם אביתר בנאי, גיא מזיג, אלון עדר, מארינה מקסימיליאן, קרולינה, מוניקס סקס, גל תורן, עידן עמדי ושלומי שבן.

אלון, נגן פסנתר מחונן מילדות, שהנגינה והמוזיקה הם חלק ענק בחייו, ואחד מהדברים שהחיזקו אותו בתקופת השבי, יעלה לראשונה על במת ההאנגר 11 למופע חגיגי וחד פעמי, עם מיטב האומנים – כולם נרתמו מיד בהתנדבות מלאה כדי לקחת חלק באירוע המרגש.

על הבמה תופיע להקה מלאה לצד אלון שינגן על פסנתר, והוא ילווה בנגינה ושירה את האומנים המתארחים, לצד שיתוף קטעים אישיים לאורך המופע.