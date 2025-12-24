ספרד, סלובניה, אירלנד, איסלנד והולנד מחרימות את האירוויזיון ולא ישתתפו השנה בתחרות בגלל ישראל. אך בימים האחרונים צצה יוזמה חדשה ומדאיגה של מדינת נוספת, שכבר אישרה את השתתפותה בתחרות. האם היא תחליט לפרוש בכל זאת? כל הפרטים

הלחץ על איגוד השידור האירופי בנוגע לחרם על ישראל מתחזק: אחרי ש-5 מדינות כבר הכריזו שלא ישתתפו השנה באירוויזיון בגלל ישראל, בימים האחרונים צצה יוזמה חדשה של עובדים באיגוד השידור האיטלקי להחרים את התחרות. כך דווח בכלי תקשורת מקומיים.

איגוד העובדים של רשות השידור באיטליה יזם עצומה הקוראת לאיטליה להחרים את אירוויזיון 2026. בעצומה הם מבקשים לאסוף לפחות 3,000 חתימות במטרה ללחוץ על הנהלת איגוד השידור באיטליה לפרוש מהאירוויזיון. האם הדבר הזה בכלל אפשרי? לאחרונה הוכרזה רשימת המדינות הרשמית שתשתתף בתחרות, בהן גם איטליה, שנחשבת לאחת המדינות המייסדות והחזקות שבה. דברים תמיד יכולים להשתנות ברגע האחרון, אך לאחר שהמדינה כבר אישרה את השתתפותה, לא בטוח שזה באמת יקרה.

בעצומה שפורסמה נכתב: "ספרד, אירלנד, סלובניה, הולנד לקחו החלטה אמיצה. הם לא ישתתפו באירוויזיון ה-70, שיערך בווינה במאי 2026. המדינות הללו החליטו גם לא לשדר את אירוע הגמר בערוצי הטלוויזיה שלהן בעקבות השתתפות ישראל בתחרות. פרישה של אאיטליה מהאירוויזיון וההחלטה לא לשדר את האירוע, איגוד השידור האיטלקי לא רק יקח צעד אתי מוסרי ואמפתי, אלא גם ישמש דוגמה והנהגה מוסרית בבמה בינלאומית".