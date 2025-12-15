אירלנד, הולנד, סלובניה, ספרד ואיסלנד פרשו מהאירוויזיון במחאה על השתתפות ישראל, והיום התפרסמה רשימת המדינות הרשמית שתשתתף בתחרות

אחרי הסערה והדיון שהתמקד בהשתתפותה של ישראל באירוויזיון 2026, ופרישת מספר מדינות בעקבות כך, היום (שני) התפרסמה רשימת המדינות שתשתתף בתחרות באופן רשמי.

בסך הכל צפויות להשתתף 35 מדינות בתחרות השירים הנצפית בשידורי הטלוויזיה באירופה, ובתוכן גם נכללת ישראל. המדינות שישתתפו הן: אוסטרליה, ארמניה, אלבניה, בלגיה, אזרבייג'אן, אוסטריה, קפריסין, קרואטיה, בולגריה, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גאורגיה, גרמניה, יוון, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, מולדובה, מונטנגרו, נורבגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סן מרינו, סרביה, שבדיה, שוויץ, אוקראינה ואנגליה.

לפני כשבועיים התרחש דיון דרמטי בז'נבה שבו הוחלט על סט של חוקים חדשים באירוויזיון, שיהיו יותר נוקשים, ויתנו לשופטים זכות הצבעה גם בחצאי הגמר, דבר שלא קרה בשנים האחרונות, אלא אך ורק באירוע הגמר. החוקים התקבלו ברוב קולות של המדינות החברות באיגוד השידור האירופי, ומנעו גם את הדחתה של ישראל מהתחרות.

אלא ש-5 מדינות לא הסכימו לקבל את העובדה שישראל תשתתף, ולכן החליטו להחרים את האירוויזיון ולהודיע על פרישה ממנו: אירלנד, הולנד, ספרד, סלובניה ואיסלנד.